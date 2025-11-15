خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس دفتر رئیس‌جمهور به اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران:

المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است

المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
کد خبر : 1714538
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی به اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران و دوازدهمین دوره المپیاد هندسه نوشت: المپیاد بین‌المللی ترکیبیات به مثابه پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی به اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران و دوازدهمین دوره المپیاد هندسه اظهار داشت: این مراسم باشکوه، نه صرفا رقابتی علمی، بلکه جشنی برای اندیشه و نمادی برخاسته از همت و دانش توانمندی ایران عزیز در خلق یک جریان علمی جهانی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به همه شما نخبگان جوان که از سراسر ایران و جهان در این مهد تمدن و خرد، گردهم آمده‌اید، خوش‌آمد می‌گویم. این مراسم باشکوه، نه صرفا رقابتی علمی، بلکه جشنی برای اندیشه و نمادی برخاسته از همت و دانش توانمندی ایران عزیز در خلق یک جریان علمی جهانی است.

المپیاد بین‌المللی ترکیبیات به مثابه پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است. ما دیگر فقط پرچم ایران را بر سکوی افتخار دیگران نمی‌افزاییم، بلکه امروز، معمار سکویی هستیم که پرچم‌مان بر آن، نشانه مرجعیت و پیشگامی علمی جهان است.

حضور شما عزیزان در این آوردگاه، نشانه اراده و استعدادی است که مرزهای جغرافیا را درنوردیده است. از تلاش‌های متخصصان و جوانان دانشمند باشگاه دانش‌پژوهان جوان و کمیته‌های علمی، اجرایی و بین‌المللی این المپیاد و مسئولان دست اندرکار، صمیمانه سپاسگزارم که با درایت و تعهد و تعیین چارچوب و استاندارد علمی برای این رویداد بین‌المللی بر غنای هرچه بیشتر آن افزوده‌اند.

برای همه حاضران و جوانان عزیز در این رویداد علمی آرزوی موفقیت در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی دارم و امیدوارم همواره به یاد داشته باشید که بزرگ‌ترین دستاورد، دانشی است که می‌اندوزید و آن را در خدمت جامعه و مردم قرار می‌دهید و نیز دوستی‌هایی است که بر پایه احترام و علم شکل می‌گیرد.

محسن حاجی میرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهور»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ