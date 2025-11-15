متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به همه شما نخبگان جوان که از سراسر ایران و جهان در این مهد تمدن و خرد، گردهم آمده‌اید، خوش‌آمد می‌گویم. این مراسم باشکوه، نه صرفا رقابتی علمی، بلکه جشنی برای اندیشه و نمادی برخاسته از همت و دانش توانمندی ایران عزیز در خلق یک جریان علمی جهانی است.

المپیاد بین‌المللی ترکیبیات به مثابه پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است. ما دیگر فقط پرچم ایران را بر سکوی افتخار دیگران نمی‌افزاییم، بلکه امروز، معمار سکویی هستیم که پرچم‌مان بر آن، نشانه مرجعیت و پیشگامی علمی جهان است.

حضور شما عزیزان در این آوردگاه، نشانه اراده و استعدادی است که مرزهای جغرافیا را درنوردیده است. از تلاش‌های متخصصان و جوانان دانشمند باشگاه دانش‌پژوهان جوان و کمیته‌های علمی، اجرایی و بین‌المللی این المپیاد و مسئولان دست اندرکار، صمیمانه سپاسگزارم که با درایت و تعهد و تعیین چارچوب و استاندارد علمی برای این رویداد بین‌المللی بر غنای هرچه بیشتر آن افزوده‌اند.

برای همه حاضران و جوانان عزیز در این رویداد علمی آرزوی موفقیت در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی دارم و امیدوارم همواره به یاد داشته باشید که بزرگ‌ترین دستاورد، دانشی است که می‌اندوزید و آن را در خدمت جامعه و مردم قرار می‌دهید و نیز دوستی‌هایی است که بر پایه احترام و علم شکل می‌گیرد.

محسن حاجی میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهور»