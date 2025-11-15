بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
به گزارش ایلنا به نقل از پاد، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، امروز، ۲۴ آبان ازسوی رئیسجمهور پزشکیان به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.
این بخشنامه که رئوس کلیه لایحه بودجه سال آینده را ترسیم میکند با امضای رئیس جمهور و امضای اعضای هیئت دولت تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، شرایط رشد اقتصادی و بازار نفت جهانی نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل سیاست پولی سختگیرانهتر به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت؛ همچنین رشد اقتصادی ۳ در ۲۰۲۵ و نیز رشد ۳.۱ درصد برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.
در این بخشنامه آمده است قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۶۶ تا ۶۷ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار میرود حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار برسد.
