به گزارش ایلنا به نقل از پاد، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور⁩ منتخب مردم است و در برابر ایشان پاسخگو، نقد رئیس‌جمهور و اساساً اهالی قدرت سازنده و ارزنده است. اما تلخی و تندی و استهزاء مقام دوم کشور برای انتصابی که حق مسلم و قانونی اوست، هیچ توجیهی ندارد. چنان‌که سیاست ادب دارد، نقد هم آدابی دارد.