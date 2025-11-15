خبرگزاری کار ایران
واکنش معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به انتقادات پیرامون یک انتصاب در دولت

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادات درباره یک انتصاب در دولت نوشت: تلخی و تندی و استهزاء مقام دوم کشور برای انتصابی که حق مسلم و قانونی اوست، هیچ توجیهی ندارد. چنان‌که سیاست ادب دارد، نقد هم آدابی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور⁩ منتخب مردم است و در برابر ایشان پاسخگو، نقد رئیس‌جمهور و اساساً اهالی قدرت سازنده و ارزنده است. اما تلخی و تندی و استهزاء مقام دوم کشور برای انتصابی که حق مسلم و قانونی اوست، هیچ توجیهی ندارد. چنان‌که سیاست ادب دارد، نقد هم آدابی دارد.

مردم بی‌ادب‌ها را دوست ندارند.»

انتهای پیام/
