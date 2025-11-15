دشمن درصدد ناامیدی مردم به آینده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از یگان‌های نیروی زمینی ارتش در منطقه لرستان، در جمع کارکنان پایور و وظیفه گفت: سیلی‌ای که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خورده در طول تاریخ حیاتش از هیچ کشوری نخورده، بنابراین به دنبال انتقام است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه شکستن مقاومت ملت، راهبرد اصلی دشمن است تصریح کرد: دشمن برای شکستن مقاومت مقدس ملت ایران درصدد ایجاد اختلاف، ناامیدی مردم به آینده، بزرگ جلوه دادن ضعف‌ها و کوچک نشان دادن موفقیت‌ها است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسنی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: معظم‌له در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از جنگ تحمیلی، "حفظ اتحاد و یکپارچگی توسط ملت"، "شتاب بخشیدن به پیشرفت دانش و فناوری در همه‌ بخش‌ها توسط نخبگان"، "حفظ عزت و آبروی کشور توسط اهل قلم و زبان"، "مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست و ایجاد امنیت توسط فرماندهان نظامی"، "ساماندهی، جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور توسط دستگاه‌های اجرایی"، "حفظ شور، شوق و شعور انقلاب توسط جوانان و هدایت معنوی"، "نورانی کردن دل‌ها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات توسط روحانیون گرانقدر" را ۷ تدبیر را برای ۷ گروه از جامعه مشخص کردند که همه‌ ما باید هر کدام به نوبه‌ خود به این تدابیر ارزنده جامه‌ عمل بپوشانیم و بدانیم که ان‌شاالله قله‌های بلندتر و رفیع‌تری را در حوزه‌های مختلف فتح خواهیم کرد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با خانواده‌های معظم شهیدان امیر سرتیپ حسین علی محمدی و شهید ستوان مهدی نقوی دیدار و گفت و گو کرد.

شهید امیر سرتیپ دوم حسین‌علی محمدی فرمانده تیپ ۷۱ نیروی زمینی ارتش بود که در زمان جنگ ۱۲ روزه به مقام شهادت نائل آمد و شهید ستوان مهدی نقوی نیز از شهدای پدافند هوایی ارتش بود که در حمله رژیم کودک‌کش صهیونی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ به فیض عظیم شهادت رسید.