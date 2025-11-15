خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

دشمن درصدد ناامیدی مردم به آینده است

دشمن درصدد ناامیدی مردم به آینده است
کد خبر : 1714524
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه شکستن مقاومت ملت، راهبرد اصلی دشمن است گفت: دشمن برای شکستن مقاومت مقدس ملت ایران درصدد ایجاد اختلاف، ناامیدی مردم به آینده، بزرگ جلوه دادن ضعف‌ها و کوچک نشان دادن موفقیت‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از یگان‌های نیروی زمینی ارتش در منطقه لرستان، در جمع کارکنان پایور و وظیفه گفت: سیلی‌ای که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خورده در طول تاریخ حیاتش از هیچ کشوری نخورده، بنابراین به دنبال انتقام است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه شکستن مقاومت ملت، راهبرد اصلی دشمن است تصریح کرد: دشمن برای شکستن مقاومت مقدس ملت ایران درصدد ایجاد اختلاف، ناامیدی مردم به آینده، بزرگ جلوه دادن ضعف‌ها و کوچک نشان دادن موفقیت‌ها است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسنی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری  خاطر نشان کرد: معظم‌له در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از جنگ تحمیلی، "حفظ اتحاد و یکپارچگی توسط ملت"، "شتاب بخشیدن به پیشرفت دانش و فناوری در همه‌ بخش‌ها توسط نخبگان"، "حفظ عزت و آبروی کشور توسط اهل قلم و زبان"، "مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست و ایجاد امنیت توسط فرماندهان نظامی"، "ساماندهی، جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور توسط دستگاه‌های اجرایی"، "حفظ شور، شوق و شعور انقلاب توسط جوانان و هدایت معنوی"، "نورانی کردن دل‌ها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات توسط روحانیون گرانقدر" را ۷ تدبیر را برای ۷ گروه از جامعه مشخص کردند که همه‌ ما باید هر کدام به نوبه‌ خود به این تدابیر ارزنده جامه‌ عمل بپوشانیم و بدانیم که ان‌شاالله قله‌های بلندتر و رفیع‌تری را در حوزه‌های مختلف فتح خواهیم کرد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با خانواده‌های معظم شهیدان امیر سرتیپ حسین علی محمدی و شهید ستوان مهدی نقوی دیدار و گفت و گو کرد.
شهید امیر سرتیپ دوم حسین‌علی محمدی فرمانده تیپ ۷۱ نیروی زمینی ارتش بود که در زمان جنگ ۱۲ روزه به مقام شهادت نائل آمد و شهید ستوان مهدی نقوی نیز از شهدای پدافند هوایی ارتش بود که در حمله رژیم کودک‌کش صهیونی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ به فیض عظیم شهادت رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ