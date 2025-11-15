رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
دشمن درصدد ناامیدی مردم به آینده است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه شکستن مقاومت ملت، راهبرد اصلی دشمن است گفت: دشمن برای شکستن مقاومت مقدس ملت ایران درصدد ایجاد اختلاف، ناامیدی مردم به آینده، بزرگ جلوه دادن ضعفها و کوچک نشان دادن موفقیتها است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بازدید از یگانهای نیروی زمینی ارتش در منطقه لرستان، در جمع کارکنان پایور و وظیفه گفت: سیلیای که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خورده در طول تاریخ حیاتش از هیچ کشوری نخورده، بنابراین به دنبال انتقام است
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسنی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: معظمله در یکی از سخنرانیهای خود بعد از جنگ تحمیلی، "حفظ اتحاد و یکپارچگی توسط ملت"، "شتاب بخشیدن به پیشرفت دانش و فناوری در همه بخشها توسط نخبگان"، "حفظ عزت و آبروی کشور توسط اهل قلم و زبان"، "مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست و ایجاد امنیت توسط فرماندهان نظامی"، "ساماندهی، جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور توسط دستگاههای اجرایی"، "حفظ شور، شوق و شعور انقلاب توسط جوانان و هدایت معنوی"، "نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات توسط روحانیون گرانقدر" را ۷ تدبیر را برای ۷ گروه از جامعه مشخص کردند که همه ما باید هر کدام به نوبه خود به این تدابیر ارزنده جامه عمل بپوشانیم و بدانیم که انشاالله قلههای بلندتر و رفیعتری را در حوزههای مختلف فتح خواهیم کرد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با خانوادههای معظم شهیدان امیر سرتیپ حسین علی محمدی و شهید ستوان مهدی نقوی دیدار و گفت و گو کرد.
شهید امیر سرتیپ دوم حسینعلی محمدی فرمانده تیپ ۷۱ نیروی زمینی ارتش بود که در زمان جنگ ۱۲ روزه به مقام شهادت نائل آمد و شهید ستوان مهدی نقوی نیز از شهدای پدافند هوایی ارتش بود که در حمله رژیم کودککش صهیونی در آبانماه سال ۱۴۰۳ به فیض عظیم شهادت رسید.