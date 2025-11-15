پزشکیان در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت:
در جنگ ۱۲ روزه ملت ما پشت نظام و رهبری ایستاد
به گزارش ایلنا، سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت»، صبح امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این رویداد پزشکیان با اشاره به اینکه تمام مشکلات و دستاوردها از نوع نگاه انسان سرچشمه میگیرد، اظهار کرد: برای داشتن زندگی آسان و اثرگذار باید تشریفات و تجملات را کنار گذاشت و با سختیها کنار آمد. در گذشته نگاهها به مسئله ازدواج و زندگی ساده بود، به عنوان مثال من فقط با ۵۰۰ تومان ازدواج کردم و همراه همسرم در خوابگاه دانشجویی زندگی خود را آغاز کردیم و توانستیم آن را بسازیم.
رئیس جمهور، زندگی را به طی مسیر یک قله تشبیه کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف باید تلاش کرد و شیرینی این تلاش زمانی نمایان میشود که فرد به قله میرسد. در گذشته تفاوت نگاهها و سلیقههای مختلف پذیرفته میشد و زوجین در کنار هم برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش و رشد میکردند.
پزشکیان ریشه بسیاری از مشکلات را در عدم پذیرش تفاوت دیدگاهها دانست و تأکید کرد: چنانچه در خانواده کسی حرفی زد که با نظر ما مخالف بود، نباید تصور کنیم که با ما دشمنی دارد، جامعه نیز همانند خانواده است. اگر در زندگی خانوادگی دعوا کنیم، اعضا شیرینی زندگی را درک نمیکنند؛ بنابراین باید برای رشد آنها فضایی آرام و سازنده فراهم کرد. ما نیز در دولت تلاش میکنیم فضای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت جوانان را فراهم کنیم، زیرا موفقیت جوانان تضمینکننده پیشرفت کشور است.
رئیس جمهور همچنین مذمت منیت در کارها را یادآور شد و گفت: باید این روحیه درونی را مهار کرد. در ساختار اداری کشور باید اختلافات را کنار بگذاریم و همه در چارچوب قانون حرکت کنیم، اگر اختلاف نظری ایجاد شد باید با صلح و دوستی به آن رسیدگی کرد؛ با چنین نگاهی مشکلات برطرف میشود و میتوان ساختارها را به شکلی سازنده، عمیق و فراگیر اصلاح کرد.
پزشکیان، وحدت و انسجام ملت را ضرورتی اساسی دانست و با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه»، خاطرنشان کرد: ملت ما پشت نظام و رهبری ایستاد و با وحدتی مثالزدنی دشمن را ناامید کرد. این همدلی، رشد و تعالی کشور را به دنبال خواهد داشت. ما باید براساس آموزههای دینی، برترین افراد باشیم و تنها در برابر عظمت خداوند سر خم کنیم. اگر چنین باشیم، جوانانی خواهیم داشت که کشور را خواهند ساخت.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود گفت: آینده کشور را جوانان میسازند و باید دوستی، صداقت و صمیمیت در جامعه به ویژه در میان این قشر جریان یابد. برای جوانان هر کاری بتوانیم انجام میدهیم تا با امید و عشق، مسیر زندگی خود را طی کنند.
در این مراسم، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت نیز گزارشی از روند سیاستهای این ستاد ارائه کرد و گفت: شورای سیاستگذاری جوانی جمعیت از اسفند ۱۴۰۳ اقدامات خود را برای برگزاری این رویداد آغاز و دستورالعملها و شاخصها را اصلاح و بهروزرسانی کرد.
وی با اشاره به وجود چند بخش جانبی با رویکرد محلهمحوری تصریح کرد: برای برگزاری این رویداد هیئت داوران در ۷ بخش تشکیل شد و در مجموع ۲ هزار و ۲۹۹ مورد و اثر برای حضور در این رویداد ثبتنام شدند. در نتیجه امروز از ۲۵ نهاد، وزارتخانه، شخصیت، خانواده شهید و کارگروه تقدیر میشود.
دستجردی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری نخستین فردی بودند که زنگ خطر کاهش جمعیت را به صدا درآوردند، گفت: برنامههای جوانی جمعیت باید علمی، صحیح و منطقی باشند. همچنین رئیسجمهور فعالتر شدن دستگاههای مسئول را شرط لازم جوانی جمعیت دانستهاند؛ در همین زمینه دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید با ستاد ملی جوانی جمعیت همافزایی داشته باشند.
دبیر ستاد ملی جمعیت ۴ راهبرد اصلی جوانی جمعیت را فرهنگسازی، تبیین سازوکار سهولت تشکیل خانواده، ارائه خدمات مراقبتی کیفی برای کودکان و مشوقهای مالی عنوان کرد و گفت: به همین منظور صدور «کارت امید مادر» توسط رئیس دولت وفاق ملی مورد تایید قرار گرفت. این کارت برای تمام مادرانی که فرزندانشان از فروردین ماه ۱۴۰۵ متولد میشود تا ۲۴ ماه، ماهیانه ۲ میلیون تومان شارژ خواهد شد.
در بخش پایانی مراسم، «تمبر سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» و «کارت امید مادر» با حضور رئیسجمهور رونمایی شد و از ۲۵ برگزیده این رویداد تقدیر شد.