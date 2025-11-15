خبرگزاری کار ایران
تقدیر از رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدیر برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت

تقدیر از رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدیر برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت
در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت و از سوی رئیس جمهور، از خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدیر برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیر شد.

به گزارش ایلنا، سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور، امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم رئیس جمهور از خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدیر برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت و نظارت بر اجرای آن تقدیر کرد. 

در بخشی از این تقدیر نامه خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: مبتنی بر ماده (۱۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بر اساس رأی هیئت داوران، جنابعالی در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان برگزیده اول در بخش مدیران انتخاب شدید.

بدین‌وسیله از همت والا، کوشش صادقانه و حضور ارزشمندتان در مسیر ترویج و تحقق سیاست‌های خانواده‌محور و جمعیت گرا صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود؛ بنابراین گزارش، این رویداد به عنوان یک جشنواره ملی، به دنبال تقویت بنیان جمعیتی در کشور و ایجاد تحولی ساختاری در نگرش‌ها و رفتار‌های مرتبط با خانواده و فرزندآوری است.

