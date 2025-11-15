تکذیب صدور قرار منع تعقیب برای ماموران پرونده فوت کودک ایرانشهری
برخی رسانههای معاند در حالی مدعی صدور قرار منع تعقیب برای ماموران پلیس حاضر در حادثه فوت کودک ایرانشهری شدهاند که رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان این موضوع را تکذیب کرد.
به گزراش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، شامگاه سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳، در تعقیب و گریز پلیس یک کودک پنج ساله فوت کرد که بلافاصله در رابطه با این موضوع در دادسرای انتظامی استان سیستان و بلوچستان پرونده تشکیل شد که در حال رسیدگی است.
در روزهای گذشته برخی رسانههای معاند ادعا کردهاند برای ماموران نظامی متهم در این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است که رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تکذیب این موضوع از رسیدگی قاطع به این پرونده خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: در پی حادثهای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، از همان ابتدا پرونده در دادسرای نظامی مرکز استان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد افزود: سوابق مرتبط با این پرونده که پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است. صدور قرار منع تعقیب در موضوع قتل کودک صحت ندارد.
وی در ادامه گفت: برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ رای تبرئهای در آن صادر نشده است؛ رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد.
وی افزود: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.