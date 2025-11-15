خبرگزاری کار ایران
بازدید رییس سازمان غذا و دارو از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای استان البرز

کد خبر : 1714415
رئیس سازمان غذا و دارو از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای استان البرز و بخش‌های مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو در سفر به استان البرز از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای استان البرز و بخش‌های مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی اتمی کشور بازدید کرد.

پیرصالحی ضمن بازدید از آزمایشگاه‎‌های تولید انواع رادیوداروهای تشخیصی، درمانی و تسکینی در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای استان البرز، در جریان آخرین تحقیقات و پژوهش‌های متخصصان صنعت هسته‌ای قرار گرفت.

گفتنی است تاکنون با تلاش محققان سازمان انرژی اتمی ایران بیش از ۷۳ رادیودارو تولید و روانه بازار شده است.

 

