بازدید رییس سازمان غذا و دارو از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهای استان البرز
رئیس سازمان غذا و دارو از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهای استان البرز و بخشهای مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو در سفر به استان البرز از مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهای استان البرز و بخشهای مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعههای سازمان انرژی اتمی کشور بازدید کرد.
پیرصالحی ضمن بازدید از آزمایشگاههای تولید انواع رادیوداروهای تشخیصی، درمانی و تسکینی در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهای استان البرز، در جریان آخرین تحقیقات و پژوهشهای متخصصان صنعت هستهای قرار گرفت.
گفتنی است تاکنون با تلاش محققان سازمان انرژی اتمی ایران بیش از ۷۳ رادیودارو تولید و روانه بازار شده است.