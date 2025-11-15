فناوریهای نوین جغرافیا میتواند ابزاری برای حل و فصل ناترازیها باشد
نشست خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی بین الملل ژنو و بیست ن نهمین همایش ملی ژئوماتیک ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر مجید فخری معاون وزیر و رئیس سازمان جغرافیای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی بین الملل ژنو و بیست و نهمین همایش ملی ژئوماتیک ۱۴۰۴ گفت: هر دو سازمان نقشهبرداری و سازمان جغرافیایی، سالهاست که همانطور که در عنوان این رویداد نیز آمده است، اقدام به برگزاری نمایشگاهها و همایشهای متعدد در طول سال کردهاند.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داده این است که با تعامل هر دو سازمان، این همایش و نمایشگاه بهصورت مشترک برگزار شده تا هم از هزینههایی که انجام میشود صرفهجویی گردد و هم شرکتها بتوانند در یک رویداد در سال، تمام توانمندیهای خود را ارائه دهند و این رویداد بتواند برای دستگاههای بهرهبردار به نحو مؤثرتری استفاده شود. افتخار داریم که این رویداد را با همکاری خوب و تعامل بسیار مثبت بین دو سازمان برگزار میکنیم. امیدواریم که شرکتها، سازمانهای دولتی و دستگاههای بهرهبردار بتوانند از این رویداد حداکثر بهره را ببرند. ما این رویداد را با این نیت برگزار میکنیم که مدیران محترم دستگاههای اجرایی کشور از دستاوردهای کشور، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی آگاهی پیدا کنند و با این آگاهی، استفاده مؤثر و مفیدی از دادههای جغرافیایی و اطلاعات مکانی داشته باشند تا بسیاری از چالشهایی که امروز در کشور مطرح است و به نوعی به جغرافیا و اطلاعات مکانی مربوط میشود، حل و فصل گردد و بسیاری از ناترازیها بتوانند با بهکارگیری این فناوریها، انشاءالله در سالهای آینده بهطور مؤثری مدیریت شوند.
امیر فخری در ادامه به نقش این سازمان در پیگیری مطالبات شرکتهای فعال در حوزه پایش فضایی و تحلیلهای نقشهای پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این مدت مراجعات متعددی از سوی شرکتهایی که در حوزه رصد و تحلیلهای فضایی فعالیت دارند دریافت شد. این شرکتها بهعنوان بخش خصوصی دغدغههایی درباره تداوم فعالیتهای تخصصی خود مطرح کرده بودند و سازمان جغرافیایی نیز بهعنوان مرجع تخصصی، این موضوعات را به بالاترین سطوح تصمیمگیری امنیتی کشور منتقل کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: این موارد طی نامهنگاریها و نشستهای مختلف به شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط ارائه شده تا از بروز اختلال در فعالیت شرکتهای خصوصی و ادامه روند کاری آنها جلوگیری شود.
امیر فخری ابراز امیدواری کرد که این پیگیریها بتواند در تصمیمسازیهای مرتبط اثرگذار باشد و از حمایتهای انجامشده در این زمینه قدردانی کرد.
رییس سازمان نقشه برداری گفت: سازمان نقشهبرداری برداری حدودا ۶ میلیون عکس هوایی و نقشه دارد که از دهه ۳۰ در مجموعه سازمان نقش برداری است و تعداد. زیادی از این ها را اسکن کردیم و سامانههایی وجود دارد که مردم میتوانند به صورت مجازی به آن دسترسی داشته باشند. علاوه بر آن سامانهای زیر ساخت داده مکانی نیز تاسیس شده است که این سامانه ۲۵ هزار لایه نقشه را خدمات میدهد و تمام استان ها به آن متصل هستند. برای خدمات تولید سرویس های انجام دادیم که کار مردم را راحتر کنیم.
امیر فخری در خصوص نمایشگاه ایران ژئو و دستاورد های آن گفت: طبق سال های گذشته از تمام سفرای خارجی برای حضور دعوت کردیم. مشارکت تمام سازمان های مرتبط را داریم و صد نفر بازدید کننده از خارج و سازمان هایی چون بریکس و اکو درخواست داشتند. پاویون برای شرکت های استارت آپی خواهیم داشت. بنابراین سی تا شرکت داریم و پنج نهاد و سازمان مسئول هم حضور خواهند داشت. این نمایشگاه از ۲۹ ام آبان ماه و تا بعدظهر یکشنبه ۴ ام آذر ادامه خواهد داشت.
در ادامه صیدایی گفت: بستر این نمایشگاه در محل نمایشگاه دائمی است. استقبال بی سابقه بوده است ۳۰۰ عنوان مقاله از سوی اساتید و پژوهشگران به این همایش رسیده است. کمیتهی علمی مدتهای ارزیابی مقالات را بر عهده داشتند و ۶۰ مقاله برای ا ائه در همایش انتخاب شده است. ۱۷۰ مقاله به صورت پوستری ارائه خواهدشد. ۱۷ کارگاه تخصصی نیز خواهیم داشت که در حوزه های فرونشست و هوش مکانی و غیره خواهد داشت. دو رونمایی مشترک خواهیم داشت. کشورهای همسایه نیز استقبال کردند. فضای همایش نیز حدو. ۴۰ هزار متر مربع است که مجموعهای از اصناف و بخش خصوص در این همایش شرکت میکنند. استحضار دارید که جامعه نقشه برداری که شامل بخشهای مختلف است نیاز دارند دستاوردهای رشتهشان را تبادل کنند تا در عمل مورد استفاده قرار بگیرد. نمایشگاهها آخرین تکنولوژی های نقشه برداری و تصویر برداری را به نمایش خواهد گذاشت. ما یه عنوان دستاندر کاران اجرایی حاصل این دانش را مورد عمل قرار میدهیم.
رییس سازمان نقشه برداری گفت: اب نگاری که ما در سازمان نقشه برداری انجام میدهیم در هفت استان ساحلی ما است.کشتی هایی که ما داریم اطلاعات مختلف ارائه می دهند این دیتاها خدماتی است که یک کشور اروپایی مثل انگلستان انجام میداد الان ایرا ان دا انجام میدهد ۲۰۰ هزار چارت دریایی درست شده است بخش هایی را به خصوص در دریا مازندران با چالش کمبود آب بوده است با مطالعاتمان مشخص کردیم قسمت پر عمق آن مربوط به است با کمبود آب مواجه شده است و یافته های ما هشدار هایی مطرح کرده است و در استان های ساحلی هم بحران های آبی را به دستگاه های مربوطه ارائه میدهیم و در قالب تصویر و کتاب منتشر میشود.
امیر فخری گفت : پایش مستقیم رودها و تالاب ها کاری است که وزارت نیرو انجام میدهد. ما هم کمک میکنیم که این پایش ها انجام شود. اندیشکده حکمرانی آب را با کمک وزارت دفاع ایجاد کردیم که تمام مطالعاتی که در کشور انجام میشود را جمع آوری کنیم با بررسی مطالعات طبیقی سایر کشورها اطلاعات مناسب را در اختیار دستگاه ها قرار دهیم.
امیر فخری گفت: سرمایه گذاری روی سنجیده ها و سکوهای است که در داخل سرزمین ما استفاده میشوند. کاری که باید انجام دهیم این است که با تکمیل تجهیزات و جذب سرمایه دادههای مناسبتری تهیه کنیم. اطلاعات دقیق از هر نقشه نشان دهنده این است که آن سنجه قوی تر بوده است. تحلیل این دادهها با استفاده از هوش مصنوعی به ما کمک میکند که تحلیل دقیقتری ارائه دهیم.
فخری در پاسخ به خبرنگار ایلنا در رابطه با حمایت این رویداد از شرکتهای دانش بنیان استارت آپی و نو آور در حوزه اطلاعات مکانی گفت: فضای مشخصی برای شرکتهای دانشبنیان بهصورت ویژه پیشبینی کردهایم که معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در این همایش و نمایشگاه کمک ویژهای به تمامی استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ارائه دهند.
معاون وزیر و رئیس سازمان جغرافیای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: تخفیفهای مناسبی را در نظر گرفتهاند و ما مکان برگزاری را بهصورت رایگان در اختیارشان قرار میدهیم. این شرکتها میتوانند با دستگاههای دولتی و حتی شرکتهای خصوصی بر اساس بازدیدهایی که صورت میگیرد و نیازمندیهایی که مطرح میشود، وارد قرارداد شوند و امور خود را با دستگاهها پیش ببرند. سازمان جغرافیایی و سازمان نقشهبرداری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این تلاش حمایت خواهند