خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع پیکر همسر شهید فلاحی از مقابل دافوس ارتش

تشییع پیکر همسر شهید فلاحی از مقابل دافوس ارتش
کد خبر : 1714319
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر همسر شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی از مقابل دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش تشییع شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، پیکر مرحومه شهین‍دخت مجیدیان طالقانی همسر شهید امیر سرلشکر «ولی‌الله فلاحی»، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و خانواده شهید فلاحی از مقابل در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش تشییع شد.

امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، امیر سرتیپ حسین ولی‌وند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، از جمله مقامات حاضر در مراسم تشییع پیکر همسر شهید فلاحی بودند.

پیکر همشر شهید فلاحی پس از مراسم تشییع، برای خاکسپاری به زادگاهش در شهرستان طالقان واقع در استان البرز منتقل شد.

مرحومه شهیندخت مجیدیان طالقانی، همسر رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، 18 آبان ماه بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت و به همسر شهیدش پیوست.

 

 
 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ