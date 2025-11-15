تشییع پیکر همسر شهید فلاحی از مقابل دافوس ارتش
پیکر همسر شهید سرلشکر ولیالله فلاحی از مقابل دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش تشییع شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، پیکر مرحومه شهیندخت مجیدیان طالقانی همسر شهید امیر سرلشکر «ولیالله فلاحی»، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و خانواده شهید فلاحی از مقابل در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش تشییع شد.
امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، از جمله مقامات حاضر در مراسم تشییع پیکر همسر شهید فلاحی بودند.
پیکر همشر شهید فلاحی پس از مراسم تشییع، برای خاکسپاری به زادگاهش در شهرستان طالقان واقع در استان البرز منتقل شد.
مرحومه شهیندخت مجیدیان طالقانی، همسر رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، 18 آبان ماه بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت و به همسر شهیدش پیوست.