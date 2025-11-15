رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از شهرک صنعتی سیرو در شهرستان کهک بازدید کرد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان که همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان قم سفر کرده بود از شهرک صنعتی سیرو و یکی از کارخانه‌های درحال احداث این شهرک بازدید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار به منظور ارائه خدمت به مردم منطقه به این شهرک آمده است، تصریح کرد: احداث این کارخانه به طور مستقیم می‌تواند برای ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد کند که علاوه بر آن، اشتغال غیرمستقیم را هم به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خوبی در این مجموعه انجام شده است، عنوان کرد: بخاطر مشکلات کشور در عرصه تورم، امروز این سرمایه‌گذار برای تکمیل پروژه به تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به اینکه پیگیری برای تامین اعتبار و پرداخت تسهیلات به این مجموعه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این تسهیلات محقق شود، ظرف دو الی سه ماه آینده این کارخانه به تولید می‌رسد.

وی با بیان اینکه این مجموعه می‌تواند ظرفیت خوبی برای شهرستان کهک باشد، گفت: باتوجه به اینکه کارخانه در نزدیکی ندامتگاه قم قرار دارد، سرمایه‌گذار نیت دارد از زندانیان رای باز و نیمه باز نیز در جذب نیرو استفاده کند و خدمتی نیز نسبت به مددجویان زندانی داشته باشد.

