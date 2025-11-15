رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ساخت هزار و ۵۰۰ منزل سازمانی در فراجا نمونهای از کار جهادی است که سالها رهبر انقلاب بر آن تأکید کردهاند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی روز شنبه در آیین افتتاح ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز ۱۵۰۰ واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهرهبرداری رسید.
وی تصریح کرد: این اقدام فراجا، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.
سرلشکر موسوی اضافه کرد: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که همه پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمیآییم و دست از تلاش برنمیداریم.
وی ادامه داد: در دیگر نیروهای مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز میکنیم تا کارکنان نیروهای مسلح دغدغهای جز مأموریت نداشته باشند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که میبینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی میکنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.
سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی میتوان همه مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر نهادها قرار گیرد.