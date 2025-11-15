خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت امیر سرتیپ خلبان واحدی در پی درگذشت مادر شهید ابوالفضل مهدیار

پیام تسلیت امیر سرتیپ خلبان واحدی در پی درگذشت مادر شهید ابوالفضل مهدیار
فرمانده نیروی هوایی ارتش درگذشت مادر امیر سرلشکر خلبان شهید ابوالفضل مهدیار را تسلیت گفت.

به گزارش  ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی درگذشت مادر خلبان شهید ابوالفضل مهدیار را تسلیت گفت.

متن آن به شرح زیر است:

هوالباقی

انا لله و انا الیه راجعون

سرانجام انتظار برای دیدار دوباره سرآمد و بانوی مومنه زنده یاد فاطمه مهدی پور مادر صبور خلبان شهید ابوالفضل مهدیار، رد شهید جاویدالاثرش را در اعلی علیین جستجو کرد و راهی جوار رحمت الهی شد.

چه کسی می‌داند در تمام سال‌ها و ثانیه‌های چشم انتظاری برای بازگشت فرزند رشیدش از پرواز به آسمان، چقدر «امن یجیب» خوانده و به ضریح نام و اعتبار اهل بیت علیهم السلام دخیل بسته بود تا اینگونه، گره استغاثه‌اش را با اجابت دیدار در قرب الهی باز شود.

من و همه همرزمانم، خود را تا همیشه سربازی‌مان، وام‌دار فداکاری مادران و پدران و همسران و فرزندان ایثارگران می‌دانیم و از راهِ رفته شهیدان و عزم‌شان برای ستم ستیزی، پا پس نخواهیم کشید.

اینجانب با تقدیم صمیمانه‌ترین درودها به روح مطهر آن بانوی زینبی، به خانواده شهید خلبان ابوالفضل مهدیار و سایر بازماندگان و خاندان معزی، تسلیت عرض کرده و غفران و رحمت واسعه‌ الهی را برای آن مرحومه و صبر و تسلی خاطر صاحبان مصیبت مسئلت می‌کنم.

سرتیپ خلبان حمید واحدی

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

امیر سرلشکر خلبان ابوالفضل مهدیار، خلبان اف-۴ فانتوم ۲ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۹ در جزیره فاو، به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

 

 

