هشدار نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب بر صلح و امنیت بینالمللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بینالمللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانونشکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد بهویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارشهای متعدد مراجع بینالمللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایقهای ماهیگیری بهعنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بینالمللی و ترویج یکجانبهگرایی ستیزهجویانه در سطح بینالمللی یادآور شد.