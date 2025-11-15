خبرگزاری کار ایران
هشدار نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب

سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی شد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانون‌شکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارش‌های متعدد مراجع بین‌المللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری به‌عنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین‌المللی و ترویج یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در سطح بین‌المللی یادآور شد.

 

 

