خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار تصویر سارق طلافروشی برای شناسایی سایر شکات

انتشار تصویر سارق طلافروشی برای شناسایی سایر شکات
کد خبر : 1714176
لینک کوتاه کپی شد.

تصویر متهم یک پرونده سرقت، بر اساس دستور قاضی شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج جهت شناسایی سایر شکات منتشر می‌شود.

 به گزارش ایلنا، تصویر متهم یک پرونده سرقت جهت شناسایی سایر شکات، بر اساس دستور قاضی شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج منتشر می‌شود.

انتشار تصویر سارق طلافروشی برای شناسایی سایر شکات

در دستور قضایی دادیار جانشین شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج آمده است:«در رابطه با پرونده مطروحه در این شعبه به هویت «خانم بدریه میرزا بیگی» فرزند احمد به اتهام چندین فقره «سرقت از طلافروشی» که توسط پلیس آگاهی اداره مبارزه با سرقت شهرستان کرج دستگیر و اقرار کرده است؛ در راستای بند ب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار تصاویر متهم به جهت شناسایی سایر شکات اقدام گردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ