انتشار تصویر سارق طلافروشی برای شناسایی سایر شکات

به گزارش ایلنا، تصویر متهم یک پرونده سرقت جهت شناسایی سایر شکات، بر اساس دستور قاضی شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج منتشر می‌شود.

در دستور قضایی دادیار جانشین شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج آمده است:«در رابطه با پرونده مطروحه در این شعبه به هویت «خانم بدریه میرزا بیگی» فرزند احمد به اتهام چندین فقره «سرقت از طلافروشی» که توسط پلیس آگاهی اداره مبارزه با سرقت شهرستان کرج دستگیر و اقرار کرده است؛ در راستای بند ب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار تصاویر متهم به جهت شناسایی سایر شکات اقدام گردد.

