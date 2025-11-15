هشدار نماینده ایران به تحرکات آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس
هشدار نماینده دائم ایران در آژانس بر حق ایران برای واکنش مقتضی به هرگونه تحرک غیرقانونی و ناموجه آمریکا و سه کشور اروپایی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در ارائه پیشنویس قطعنامه جدیدی در شورای حکام آژانس گفت: آمریکا و سه کشور اروپایی در ادامه سو استفادههای خود از ساز و کارهای بینالمللی برای تحمیل دیدگاههای غیرمنطقی و قلدرمآبانه خود علیه ملت ایران، در صددند با بهرهگیری سو از اکثریت عددی خود در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آنچه را که در نیویورک به دست نیاوردند در وین تحمیل کنند.
رضا نجفی تصریح کرد: تحمیل گزارش دهی بر مدیرکل بر اساس قطعنامههای منقضی شده شورای امنیت، علاوه بر اینکه اقدامی کاملاً غیرقانونی و ناموجه است در عمل نیز به پیچیدگیهای موجود خواهد افزود و ضربهای دیگر به دیپلماسی وارد خواهد کرد.
نجفی همچنین تاکید کرد که اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی هیچ تغییری در وضعیت فعلی اجرای پادمان در ایران که نتیجه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و مماشات و همدستی سه کشور اروپایی است، ایجاد نمیکند.
نجفی ضمن دعوت از همه کشورهای عضو شورای حکام برای مخالفت با یکجانبهگریهای مخرب آمریکا و سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هستهای ایران، بر حق ایران برای واکنش مقتضی به هرگونه تحرک غیرقانونی و ناموجه آمریکا و سه کشور اروپایی تاکید کرد.