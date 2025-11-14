ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر جنایات در سودان را محکوم کرد

سفیر کشورمان با انتقاد از سکوت مداوم و عدم اقدام قاطع بین‌المللی که باعث تشدید بحران شده است، افزود: نگرانی ویژه ما ادامه انتقال سلاح‌هایی است که به ارتکاب این جنایات کمک می‌کند. مداخلات خارجی، از جمله تأمین تسلیحات و جذب مزدور، به تداوم درگیری‌ها و تشدید بحران انسانی دامن می‌زند.

بحرینی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سودان تأکید کرد و گفت: ایران قویاً هرگونه تلاش برای تحمیل وضعیت «حکمرانی دوگانه» یا تضعیف قدرت مرکزی دولت قانونی سودان را رد و از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات قاطع انجام داده، از غیرنظامیان حفاظت کرده و صلح و وحدت پایدار در سودان را حمایت کنند.

کشورهای جهان در این نشست، جنایات انجام شده در الفاشر و مناطق پیرامونی آن را محکوم و بر لزوم حمایت از غیرنظامیان و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران انسانی و سیاسی در سودان تأکید نمودند.