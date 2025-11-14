خبرگزاری کار ایران
ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر جنایات در سودان را محکوم کرد
ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد سودان، بحران انسانی و جنایات در الفاشر را محکوم کرد.

به گزارش  ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در سی‌وهشتمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در شهر الفاشر و مناطق پیرامونی آن، در چارچوب مناقشه جاری در سودان، که روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در محل سازمان ملل متحد ژنو برگزار شد؛ با ابراز نگرانی عمیق از تشدید بحران‌های حقوق بشری و انسانی در الفاشر و اطراف آن، تصریح کرد: قحطی شدید، آوارگی گسترده و رنج‌های غیرنظامیان، یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی در سطح جهان را رقم زده و نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی است.

سفیر کشورمان با انتقاد از سکوت مداوم و عدم اقدام قاطع بین‌المللی که باعث تشدید بحران شده است، افزود: نگرانی ویژه ما ادامه انتقال سلاح‌هایی است که به ارتکاب این جنایات کمک می‌کند. مداخلات خارجی، از جمله تأمین تسلیحات و جذب مزدور، به تداوم درگیری‌ها و تشدید بحران انسانی دامن می‌زند.

بحرینی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سودان تأکید کرد و گفت: ایران قویاً هرگونه تلاش برای تحمیل وضعیت «حکمرانی دوگانه» یا تضعیف قدرت مرکزی دولت قانونی سودان را رد و از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات قاطع انجام داده، از غیرنظامیان حفاظت کرده و صلح و وحدت پایدار در سودان را حمایت کنند.

کشورهای جهان در این نشست، جنایات انجام شده در الفاشر و مناطق پیرامونی آن را محکوم و بر لزوم حمایت از غیرنظامیان و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران انسانی و سیاسی در سودان تأکید نمودند.

