به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید جلال میرآقایی، معاون اسبق امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر، اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی درگذشت ایشان را به خانواده محترم آن مرحوم و دوستان و همکارانش تسلیت گفت.