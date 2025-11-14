خبرگزاری کار ایران
تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه در پی درگذشت حجت‌الاسلام میرآقایی

​در پی درگذشت معاون اسبق امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی درگذشت ایشان را به خانواده محترم آن مرحوم و دوستان و همکارانش تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید جلال میرآقایی، معاون اسبق امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر، اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی درگذشت ایشان را به خانواده محترم آن مرحوم و دوستان و همکارانش تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از زحمات و تلاش‌های آن عالم فرزانه در راه تحقق وحدت اسلامی، گسترش گفتگوی ادیان و مذاهب و ترویج معارف ناب محمدی(ص) و سیره اهل بیت(ع)، برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده و دوستان و همکارانش صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

 

