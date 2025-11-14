فیاض زاهد در این نامه نوشت:

«برادر عزیزم الیاس حضرتی

رئیس محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت

رفاقت من با شما به عمری دراز می‌رسد. با اعتماد شما و دکتر پزشکیان - که بابت حمایت‌هایی که از او کرده‌ام بسیار خرسندم - پذیرفتم در شورای اطلاع‌رسانی دولت همکاری نمایم. تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که با توجه به این مسئولیت حقیقی، در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم - البته در این یکسال اخیر مدارا و تحمل جنابعالی و رئیس‌جمهور سرمایه من محسوب می‌شد - اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و‌ بی‌گاه موجب نارضایتی‌هایی شده است. لذا ضمن سپاس از حسن‌ظن و حس برادری که سرمایه‌ای دراز بوده، از عضویت در شورای اطلاع‌رسانی استعفا داده و برای شما و دولت جناب رئیس‌جمهور آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

ایام عزت مستدام»

در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با نگارش نامه‌ای با این استعفا موافقت کرد و‌نوشت:

«برادر عزیزم جناب آقای دکتر فیاض زاهد

نامه سرشار از صداقت شما را دریافت کردم. دوستی دیرینه ما، همواره برای من مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند بوده است.

می‌دانم که استقلال رأی و شرافت قلم برای شما میراثی است که هیچ‌گاه از آن دست نمی‌کشید و همین صداقت، همواره وجه بارز شخصیت‌تان بوده است. اگرچه پذیرش استعفای شما برایم دشوار و ناخوشایند است، اما به احترام منش و انتخابتان، با درک کامل، آن را می‌پذیرم.

اطمینان دارم که دلسوزی، صراحت و نگاه نقادانه‌تان همچنان برای کشور و مردم سودمند خواهد بود و در هر جایگاهی که باشید، نقش شما در روشن‌تر شدن افق اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی ملی، اثرگذار خواهد ماند.

از همراهی‌های صادقانه‌تان سپاسگزارم و برایتان در مسیر پیش‌رو سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو می‌کنم و از مشورت هایتان همچنان بهره‌مند خواهم بود.

ایام به نیکی و سربلندی

الیاس حضرتی»