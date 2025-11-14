تسلیت معاون اول رئیسجمهور به محمود احمدی نژاد
در پی درگذشت خواهر محمود احمدینژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
خبر درگذشت خواهر گرامیتان سرکار خانم زرین احمدی نژاد موجب تالم و تاثر شد.
از درگاه پروردگار متعال میخواهم روان پاک آن بانوی والامقام را غریق دریای رحمت خود فرماید و به بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی عنایت فرماید.
این ماتم را به جنابعالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی شکیبایی و پاداش نیکو و تندرستی و برای جنابعالی طول عمر با عزت مسالت می کنم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور