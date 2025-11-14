خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به محمود احمدی نژاد

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به محمود احمدی نژاد
کد خبر : 1713992
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت خواهر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان سرکار خانم زرین احمدی نژاد موجب تالم و تاثر شد.
از درگاه پروردگار متعال می‌خواهم روان پاک آن بانوی والامقام را غریق دریای رحمت خود فرماید و به بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی عنایت فرماید.
این ماتم را به جنابعالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی شکیبایی و پاداش نیکو و تندرستی و برای جنابعالی طول عمر با عزت  مسالت می کنم.


    محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ