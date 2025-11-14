جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان سرکار خانم زرین احمدی نژاد موجب تالم و تاثر شد.

از درگاه پروردگار متعال می‌خواهم روان پاک آن بانوی والامقام را غریق دریای رحمت خود فرماید و به بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی عنایت فرماید.

این ماتم را به جنابعالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی شکیبایی و پاداش نیکو و تندرستی و برای جنابعالی طول عمر با عزت مسالت می کنم.



محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور