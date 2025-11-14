به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار محسن کریمی در بازدید میدانی از مناطق مرزی غرب کشور، ضمن گفت‌وگو و عرض خداقوت با فرماندهان، پاسداران و نیروهای مستقر در خطوط مقدم دفاع از امنیت ملی، روند استقرار یگان‌ها و آمادگی عملیاتی نیروها را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید با اشاره به نقش تعیین‌کننده سپاه در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در مرزهای غربی کشور گفت: امروز مرزهای ایران اسلامی به برکت خون شهدا و حضور نیروهای مؤمن و انقلابی در نهایت ثبات و اقتدار قرار دارند، و هیچ تهدیدی نمی‌تواند آرامش مردم ما را خدشه‌دار کند.