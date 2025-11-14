در جریان بازید فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه صورت گرفت
بررسی روند استقرار یگانها و آمادگی عملیاتی نیروها در غرب کشور
سردار محسن کریمی، فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از نقاط مرزی غرب کشور، بر استمرار امنیت پایدار، هوشیاری رزمندگان سپاه در قبال تهدیدهای دشمنان و تلاش خستگیناپذیر برای حفظ آرامش مردم ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار محسن کریمی در بازدید میدانی از مناطق مرزی غرب کشور، ضمن گفتوگو و عرض خداقوت با فرماندهان، پاسداران و نیروهای مستقر در خطوط مقدم دفاع از امنیت ملی، روند استقرار یگانها و آمادگی عملیاتی نیروها را مورد بررسی قرار داد.
وی در این بازدید با اشاره به نقش تعیینکننده سپاه در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در مرزهای غربی کشور گفت: امروز مرزهای ایران اسلامی به برکت خون شهدا و حضور نیروهای مؤمن و انقلابی در نهایت ثبات و اقتدار قرار دارند، و هیچ تهدیدی نمیتواند آرامش مردم ما را خدشهدار کند.