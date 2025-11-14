پیام تسلیت حاجی میرزایی به تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت خواهر بزرگوار و پارسای حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی به وی و همه بستگان داغدار، از خداوند متعال خواست مغفرت و رحمت ابدی خود را مشمول آن مرحومه سعیده نماید.