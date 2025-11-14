خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت حاجی میرزایی به تولیت آستان قدس رضوی

پیام تسلیت حاجی میرزایی به تولیت آستان قدس رضوی
کد خبر : 1713975
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور درگذشت خواهر حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت خواهر بزرگوار و پارسای حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی به وی و همه بستگان داغدار، از خداوند متعال خواست مغفرت و رحمت ابدی خود را مشمول آن مرحومه سعیده نماید.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است؛

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای  مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره بزرگوار و پارسای جنابعالی را به شما و همه بستگان محترم داغدار تسلیت عرض می‌کنم. 

از خداوند متعال می‌خواهم مغفرت و رحمت ابدی خود را مشمول آن مرحومه سعیده نماید. از درگاه احدیت برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی سلامتی، عزت روزافزون و توفیق خدمت در آستان مقدس رضوی را مسئلت می‌کنم.

محسن حاجی میرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ