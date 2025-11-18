خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

تاجگردون: در ارز ترجیحی هم چوب را خوردیم هم پیاز را

تاجگردون: در ارز ترجیحی هم چوب را خوردیم هم پیاز را
کد خبر : 1713949
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: الان دارند با دلار ۲۸  هزار و پانصد تومان، ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان به کالاهای اساسی پول می‌دهند؛ اما مردم با دلار ۱۰۰ هزار تومانی کالاها را خریداری می‌کنند که به اصصلاح در این ماجرا هم چوب را خوردیم هم پیاز را!

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که گفته می‌شود دولت در  پی سیاست تک نرخی کردن کردن است، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد، گفت: این سیاستی بود که در ابتدای سال هم در بودجه تصویب شد که ما سامانه‌ای برای نرخ ارز را داشته باشیم تا یارانه  ما به‌التفاوت نرخ ارز را متوجه  هدف خودش کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه  دولت به آن چیزی که تصویب شده عمل نکرده است، عنوان کرد:  این موجب شد ما هم منابع را از دست دهیم و توزیع رانت نامناسب داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال  همان چیزی است که مجلس در ابتدا تصویب کرد یعنی اینکه ما منابع را به گونه‌ای تنظیم کنیم که این منابع  به جای هدف بخورد، نه اینکه هم واردکننده  منافع بگیرد، هم صادرکننده منافع حداکثری بگیرد  و هم اینکه مردم افزایش قیمت را ببینند؛ این باید یکجا اتفاق بیفتد و دولت  آن کسانی که دارند آسیب می‌بینند را پوشش دهد.

تاجگردون در پاسخ به این که مردم معتقدند امروز مایحتاج خود را با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری می‌کنند، نه ارز ترجیجی، گفت: همین است، دولت می‌گوید چرا من نمی‌توانم شکاف را پر کنم؟  الان دارند با دلار ۲۸  هزار و پانصد تومان، ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان به کالاهای اساسی پول می‌دهند؛ اما مردم با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری می‌کنند که این گونه هم دولت کسری بودجه خواهد داشت هم مردم منافع لازم را دریافت نمی‌کنند،  به اصصلاح هم چوب را خوردیم هم پیاز را!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ