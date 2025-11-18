تاجگردون: در ارز ترجیحی هم چوب را خوردیم هم پیاز را

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که گفته می‌شود دولت در پی سیاست تک نرخی کردن کردن است، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد، گفت: این سیاستی بود که در ابتدای سال هم در بودجه تصویب شد که ما سامانه‌ای برای نرخ ارز را داشته باشیم تا یارانه ما به‌التفاوت نرخ ارز را متوجه هدف خودش کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت به آن چیزی که تصویب شده عمل نکرده است، عنوان کرد: این موجب شد ما هم منابع را از دست دهیم و توزیع رانت نامناسب داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال همان چیزی است که مجلس در ابتدا تصویب کرد یعنی اینکه ما منابع را به گونه‌ای تنظیم کنیم که این منابع به جای هدف بخورد، نه اینکه هم واردکننده منافع بگیرد، هم صادرکننده منافع حداکثری بگیرد و هم اینکه مردم افزایش قیمت را ببینند؛ این باید یکجا اتفاق بیفتد و دولت آن کسانی که دارند آسیب می‌بینند را پوشش دهد.

تاجگردون در پاسخ به این که مردم معتقدند امروز مایحتاج خود را با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری می‌کنند، نه ارز ترجیجی، گفت: همین است، دولت می‌گوید چرا من نمی‌توانم شکاف را پر کنم؟ الان دارند با دلار ۲۸ هزار و پانصد تومان، ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان به کالاهای اساسی پول می‌دهند؛ اما مردم با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری می‌کنند که این گونه هم دولت کسری بودجه خواهد داشت هم مردم منافع لازم را دریافت نمی‌کنند، به اصصلاح هم چوب را خوردیم هم پیاز را!

انتهای پیام/