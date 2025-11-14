پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت خواهر حجتالاسلام والمسلمین مروی
رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت خواهر حجتالاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی، دامت توفیقه
تولیت محترم آستان قدس رضوی
درگذشت همشیرهی مکرمه را به جنابعالی و عموم بازماندگان تسلیت عرض میکنم و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها و رحمت و پاداش الهی را برای آن فقیده سعیده مسألت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای