به گزارش ایلنا، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان قم با حجت الاسلام والمسلمین علی رضا امینی؛ رییس مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی دیدار و از مدرسه عالی فقه و قضا کرد.

بررسی روند فعالیت‌های مجتمع فقه، حقوق و قضا اسلامی، رویکرد‌های رفع موانع و تسریع در پذیرش طلاب مجتمع در دستگاه قضایی و همچنین گسترش همکاری‌ها و تعاملات آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزش از محور‌های مهم این دیدار و بازدید بود.

شایان ذکر است، تقویت و توسعه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد و ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه از اهداف و سیاست‌های حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفر‌های استانی است.