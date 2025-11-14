رئیس مجلس در مراسم سالگرد شهید طهرانیمقدم:
صبر و مقاومت، ضدحمله به جنگ شناختی دشمن است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شهدا در ساختن اعتماد ملی برای جامعه گفت: بیشک امروز در جنگ ادارکی، روانی و جنگ شناختی دشمن، صبر و مقاومت و پایداری است که یک ضد حمله محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای نیروی هوافضا به مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت حاج حسن طهرانیمقدم که بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شامگاه پنجشنبه، ۲۲ آبان در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه شهدا الگوهای ما بودند و مجالس ذکر و یاد شهدا مجلسی است برای اینکه ما از غفلتها دور شویم، گفت: این مجالس به ما متذکر میشود که از فلسفه خلقت و زندگی خود غفلت نکنیم و مهمترین نفس مجالس شهدا همین است که سازندهتر از آن برای جامعه وجود ندارد.
اجر صبر خانواده شهدا به اندازه پاداش شهادت است
آقای قالیباف با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره فرمودهاند ارزش زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا به اندازه شهادت است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری میفرمایند خانواده شهید شریک در اجر شهید و حرکت اوست و اگر صبر کند نیز همان پاداش را دارد یعنی اجر و صبر خانواده شهدا به اندازه پاداشی است که به شهید داده میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما با شهدا و رزمندگان خود از همان زمان دفاع مقدس آشنا شدیم. شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ما اگر در عرصههای سخت جنگ در میدان بودند، همسران شهدا در میدان زندگی بودند که در آن فرهنگ جهاد و شهادت بود. اگر شهدای ما خون دادند، همسران شهدا هم صبر کردند و هم خون دل خوردند و در همان حال سکوت کردند و آرامش و طمأنینه داشتند. برخی از همسران شهدا همراه آنها در مناطق جنگی و در یک اتاق کوچک زندگی میکردند و هربار زنگ در خانه آنها به صدا در میآمد، احساس میکردند که قرار است خبر شهادت همسرشان را دریافت کنند، اما هرگز لحظهای از حضور آنها در جبهههای جنگ دلسرد نشدند.
صبر و مقاومت، ضدحملهای به جنگ شناختی دشمن علیه امت اسلامی است
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانواده شهدا این مرحله از زندگی که امتحان الهی بود، با موفقیت پشت سر گذاشتند و با وقار، محکم و با استقامت مسیر را طی کردند و طی خواهند کرد. امروز ما هستیم که باید وظیفه خود را بدانیم و زندگی مادی و معنوی، امنیت و همه امکاناتی که امروز از آن برخورداریم را مدیون آنها هستیم.
آقای قالیباف در ادامه خطاب به خانواده شهدا عنوان کرد: صبر شما در قبال همسرانتان از یک طرف و جهاد همه شهدا از جمله شهید طهرانی مقدم از طرف دیگر، دو روی یک حقیقت هستند که برگرفته از اخلاص و محیطی است که در آن مسیر حرکت کردند. بیشک امروز در جنگ ادارکی، روانی و جنگ شناختی که دشمن اذهان یکایک جهان اسلام و امت اسلامی و ایران اسلامی را مورد هجمه قرار داده تا ناامیدی ایجاد کند، صبر و مقاومت و پایداری است که یک ضدحمله محسوب میشود و میتواند ایران اسلامی را توسعه دهد.
شهید طهرانی مقدم نماد تحول در عرصه موشکی/ اخلاص، اساس تحولآفرینیهاست
رئیس قوه مقننه در ادامه، اخلاص را مهمترین عنصری دانست که باعث تحول آفرینی شد و گفت: شهید طهرانی مقدم نماد یک تحول در عرصه موشکی بود و هزاران شهید گمنام دیگر نیز بی شک در این حرکت عظیم نقش داشتند. آن روزها رزمندگان بسیجی مظلوم بدون آتش در مقابل دشمن جنگیدند و در نهایت توانستیم با اراده به توپخانههایی برسیم که امروز داریم. رژیم صهیونیستی و غده سرطانی منطقه که ۸۰ سال از مصوبه ظالمانه شورای امنیت برای استقرار آنها در منطقه غرب آسیا میگذرد، هیچگاه همچون این ۱۲ روز، طعم آتش و جنگ را نچشیده بود و در ۵ روز پایانی آنقدر فشار بر آنها وارد شد که تمام تلاش خود را برای قطع آتش کردند و همه اینها حاصل زحمات شهید طهرانی مقدمها، شهید سلامیها، شهید باقریها، شهید رشیدها، شهید شادمانیها، شهید همدانیها، شهید سلیمانیها، شهید شوشتریها، شهید مهرابیها، شهید کاظمیها، شهید فرومندیها و ... بوده است.
آقای قالیباف در ادامه، اخلاص را اساس تحول آفرین دانست که مایه برکت خداوند است و افزود: شهدا یک کار جهادی کردند به این معنا که شجاعت فکری داشتند و تصمیمات خارق العاده میگرفتند. شهید طهرانی مقدم همواره میگفت اگر امروز کار نکنیم، فردا دیر است. شهید حداد طوسی از رزمندگان اوایل جنگ بود که پیش از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. ما با او کارهای اطلاعات عملیات انجام میدادیم و از آنجایی که نباید کسی از آن مطلع میشد، تعداد کمی در منطقهای مشغول کندن کانال بودیم؛ این شهید که جثه کوچکتری در مقایسه با بقیه داشت از سایرین بیشتر فعالیت میکرد و میگفت هرچه امروز عرق بیشتری برای کندن کانال بریزیم، شب عملیات، خون کمتری ریخته میشود.
شهدا شجاعت فکری و اخلاقی داشتند
آقای قالیباف ادامه داد: ما در جنگ ۱۲ روزه نتیجه اقدامات گذشته خود را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردیم. قطعا این نتیجه با چند بار اقدام حاصل نمیشد. آنها شجاعت فکری داشتند و میگفتند راه بستهای وجود ندارد از این رو آنقدر در این مسیر حرکت کردند تا به نتیجه رسیدند. آنها با تدبیر، با شجاعت و با روحیه تحولی که ریشه در اخلاص داشت، گام برداشتند و خداوند نیز به اقدامات آنها برکت داد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه شهدا در حوزه اخلاق نیز، شجاعت اخلاقی داشتند، یادآور شد: پاسخگویی یکی از موضوعات مهم امروز است و شهدای عزیز ما همه پاسخگو بودند تا جایی که گاهی برخی از اقدامات آنها به نتیجه نمیرسید، اما گردن میگرفتند، پاسخگو بودند، برای آنها توضیح میدادند و حتی گاهی در برابر قاضی دادگاههای نیروهای مسلح پاسخ میدادند، اما هرگز دلسرد نمیشدند، قهر نمیکردند و از اراده شان کم نمیشد؛ آنها بر سر کسی منت نمیگذاشتند، کسی را تحقیر نمیکردند و گاهی مسئولیت سایر همکاران را نیز شجاعانه به گردن میگرفتند. آنها به همان میزان که شجاعت فکری داشتند، شجاعت اخلاقی هم داشتند و، چون کار مهمی انجام میدادند به خود اجازه هر رفتاری را نمیدادند.
خون شهدا، رویش دارد/ شهدا در بحرانها تردید به خود راه ندادند
آقای قالیباف با بیان اینکه شهدا در برابر بحرانها و سختیها نلرزیدند، تردید نکردند و از گذشته خود پشیمان نشدند، عنوان کرد: آنها تا لحظه آخر ایستادند لذا بیشک شهادت حق آنهاست. در حادثه ۲۳ خرداد شهدای بزرگ و عزیزی را از دست دادیم که جایگزین کردن آنها محال است. زمانی که شهید بهشتی (ره) به شهادت رسید همواره میگفتیم ایران پر از بهشتی است، اما اینگونه هم نیست و باید با ذرهبین دنبال چنین افرادی گشت، با این حال خون شهدا رویش دارد.
رئیس مجلس افزود: شهید رشید از ۱۶ سالگی و پیش از انقلاب مبارزه کرد و زندان رفت و در دفاع مقدس نیز جنگید و رزمندگی کرد و در ۷۰ سالگی به شهادت رسید که حق آنها بود و اگر غیر از این بود ظلم میشد. شهادت حق شهید رشید، شهید سلامی و شهید باقری هاست. با این حال این اتفاقات ثلمه بزرگی برای ما بود.
شهدا با عقل و منطق متصل به وحی تصمیمات شجاعانه گرفتند
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره مکتب امام (ره) را در ۳ عنصر عقلانیت، عدالت و معنویت خلاصه میکنند، اظهار کرد: انصافا شهدا با فرهنگ جهادی و شهید طهرانی مقدمها اینگونه عمل کردند. آنها بر اساس عقلانیت، در اقدامات خود حساب و کتاب میکنند و با عقل و منطق متصل به وحی تصمیم میگیرند و حرکت میکنند و عقلانیت در کار آنها موضوعیت دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی حرف از کار جهادی میشود برخی تصور میکنند یعنی بزن و برو، اما اینگونه نیست بلکه باید دقیق حساب و کتاب کنید و شهدا اهل آن بودند. شرط عدالت در خروجی عمل آنها موضوعیت داشت و معنویت نیز در همه وجود و رفتار آنها در هر میدانی که حضور داشتند، تبلور داشت.
نقش شهدا صرفا در میدان جنگ نبود بلکه در ساختن اعتماد ملی برای جامعه بود
آقای قالیباف اضافه کرد: متأسفانه گاهی تصور میکنیم نقش شهدا صرفا در میدان جنگ و جبهه بوده، اما اگر تصور کنیم، خروجی کار شهید طهرانی مقدمها صرفا این بود که موشکی بزنند و قدرت نظامی به ما بدهند، اشتباه است. مهمتر از ساختن موشک، ساختن اعتماد ملی در جامعه برای همیشه بود. موشک جای خود را دارد، اما آنچه ساخته شد، اعتماد به نقش جامعه بود. در حقیقت تأثیر شهدا در اقداماتی که انجام میدهند، تحول دائمی در ساختار اجتماعی بوده و نظام هویتی را تحت تأثیر قرار میدهد و استقلال کشور را مبنا قرار داده و حفظ میکند و این اثر اقدامات شهدای ماست.
رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به اقدامات شهدای هستهای گفت: مهمتر از ساخت سانتریفیوژ و سایر اقدامات هستهای، ضمانت استقلال علمی کشور است. آنها نشان دادند که میتوانیم استقلال علمی در پیچیدهترین موضوعات داشته باشیم و اینجاست که رهبری میفرمایند این بحثها با بمباران حل نمیشود و این تفکر جوانان با اراده ماست.
استقلال علمی در قلب دانشگاههای ایران و در جای جای آن کاشته شده و از بین رفتنی نیست و این از سانتریفیوژهایی که جزء پیشرفتهترین تجهیزات هستهای دنیاست هم مهمتر است. شهدای ما مفهوم اقتدار علمی و امنیتی را در تمام بخشهای تضمین کردند. امید و تضمین آینده مهمترین خروجی اقدامات شهدای ماست.
فاصله از فرهنگ جهاد و شهادت باعث چالشها و ناکارآمدیها شده است/ فرهنگ شهادت در حوزه اقتصاد نیز کارایی دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروز هر چالش و ناکارآمدی که در حوزه فرهنگی و آسیبهای اجتماعی و هر فسادی که داریم به این دلیل است که از فرهنگ جهاد و شهادت فاصله گرفتیم. فرهنگ جهاد و شهادت صرفا برای عملیاتهای نظامی و میدان جنگ نیست بلکه برای اقتصاد و امورات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هست و این مسیر ما را موفق کرده و به نتیجه میرساند از این رو اگر از این فرهنگ فاصله بگیریم، نمیتوانیم به سمت یک ایران قوی حرکت کنیم. ایران قوی نیازمند یک خانواده قوی است که بتواند درآمد سرانه اقتصادی خود را با فعالیتهای خود و بسترسازیهایی که سیستمهای مسئول انجام میدهند، تأمین کند.
آقای قالیباف افزود: همانطور که همه با هم پای دفاع از کشور در جنگ ۱۲ روزه ایستادیم باید مسیر را ادامه دهیم. مردم با هر گرایش سیاسی و هر سلیقهای که بودند همه گلایهمندیها را کنار گذاشتند و پای نظام و کشور خود ایستادند. راهکار حل مشکلات و گرههای اقتصادی نیز همین است. مردمی سازی اساس کار است و تحول در جنگ زمانی رخ داد که مردم به میدان آمدند که اگر نمیآمدند سرنوشت ما در جنگ به گونه دیگری رقم میخورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما باید در راه استقلال، عزت و پیشرفت کشور گام برداریم، خاطرنشان کرد: امروز در حوزه هوافضا بی شک جزء معدود کشورهایی هستیم که قابلیتهای زیادی داریم و با همین فرهنگ میتوانیم در اقتصاد نیز موفق باشیم. امیدوارم با دعای خیر خانواده شهدا و مدد ارواح طیبه شهدا بتوانیم این مسیر را که در حقیقت راه امام (ره) و شهدا است با هدایت رهبر معظم انقلاب پیش ببریم.
همچنین در این مراسم، آقای قالیباف از معصومه سپهری نویسنده کتاب «مرد ابدی» تجلیل کرد. این کتاب که روایتی مستند و جامع از زندگی شهید حسن طهرانیمقدم، پدر صنعت موشکی ایران است، در سه جلد و با همکاری خبرگزاری تسنیم و انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.