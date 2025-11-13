جدیت وزارت دادگستری برای گرفتن یقه جنایتکاران

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تاکید بر فوریت و ضرورت تسریع در تصویب لایحه جنایات بین‌المللی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است، از استمرار فعالیت کارگروه حقوقی قضائی مستقر در وزارت دادگستری برای هماهنگی در مطالبه خسارات وارده به دستگاه‌های اجرائی در جریان جنگ تحمیلی دوازه روزه و همچنین طرح دعاوی و شکایات در محاکم داخلی خبر داد.

غمامی اظهار داشت: تاکنون نمایندگان حقوقی بیش از ده دستگاه اجرایی با حضور در وزارت دادگستری در جریان نحوه تقدیم دادخواست و طرح شکایات علیه دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی قرار گرفته‌اند و این پیگیری‌ها تا استیفای کامل حقوق مردم ادامه خواهد داشت.