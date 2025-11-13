دستیار اجتماعی رئیسجمهور:
انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن/ دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است
دستیار اجتماعی رئیسجمهور گفت: انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت ، علی ربیعی در نشست با اعضای سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی استان اردبیل اظهار کرد: توسعه اجتماعی زیربنای تمامی مسائل کشور است و بدون توجه به ذینفعان اجتماعی، مشکلات مختلف حل نخواهد شد.
وی افزود: انسجام اجتماعی یک مسأله ملی و امنیتی و دیوار بزرگ مقاومت وطنی در برابر دشمنان است.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت تغییر ذهنیت نسبت به نهادهای مدنی بیان کرد: تشکلهای اجتماعی باید به ظرفیت بزرگ داخلی تبدیل شود.
ربیعی میزان اخلاقی و انسانی بودن جامعه را متناسب با تلاش آن برای گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم برنامههایی از جمله تدوین برنامه همافزایی خیرین و اجرای برنامه تابآوری اجتماعی را در دستور کار دارد.
وی نهادهای مدنی را عامل وفاق اجتماعی دانست و بر تسریع شبکهسازی و همافزایی سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد.
ربیعی گفت : دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است و این خصیصه باید در همه سطوح برنامهریزیها و همچنین سازمانهای مردم نهاد تسری یابد.
وی با بیان اینکه مشکلات و مطالبات سازمانهای مردم نهاد احصا و به شخص رئیسجمهور منتقل میشود، اظهار کرد: رویکرد وفاق در شرایط فعلی کشور یک نظریه و همچنین روش حل مساله است که میتواند در همافزایی و نقشآفرینی موثر نهادهای مدنی در حل مسائل مبتلابه جامعه نیز راهگشا باشد.
ربیعی ادامه داد: موضوعات اجتماعی امروز زیربنای بسیاری از مسائل کشور است و به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط دارد بنابراین مسائل اجتماعی نه تنها مهم هستند بلکه باید به موتور مقاومت و پویایی جامعه تبدیل شوند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به گونههای مختلف خیرجمعی، بر تسهیل صدور مجوز برای سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد.