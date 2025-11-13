انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن/ دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است

وی افزود: انسجام اجتماعی یک مسأله ملی و امنیتی و دیوار بزرگ مقاومت وطنی در برابر دشمنان است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تغییر ذهنیت نسبت به نهادهای مدنی بیان کرد: تشکل‌های اجتماعی باید به ظرفیت بزرگ داخلی تبدیل شود.

ربیعی میزان اخلاقی و انسانی بودن جامعه را متناسب با تلاش آن برای گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم برنامه‌هایی از جمله تدوین برنامه هم‌افزایی خیرین و اجرای برنامه تاب‌آوری اجتماعی را در دستور کار دارد.

وی نهادهای مدنی را عامل وفاق اجتماعی دانست و بر تسریع شبکه‌سازی و هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد.

ربیعی گفت : دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است و این خصیصه باید در همه سطوح برنامه‌ریزی‌ها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد تسری یابد.

وی با بیان اینکه مشکلات و مطالبات سازمان‌های مردم نهاد احصا و به شخص رئیس‌جمهور منتقل می‌شود، اظهار کرد: رویکرد وفاق در شرایط فعلی کشور یک نظریه و همچنین روش حل مساله است که می‌تواند در هم‌افزایی و نقش‌آفرینی موثر نهادهای مدنی در حل مسائل مبتلابه جامعه نیز راهگشا باشد.

ربیعی ادامه داد: موضوعات اجتماعی امروز زیربنای بسیاری از مسائل کشور است و به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط دارد بنابراین مسائل اجتماعی نه‌ تنها مهم‌ هستند بلکه باید به موتور مقاومت و پویایی جامعه تبدیل شوند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به گونه‌های مختلف خیرجمعی، بر تسهیل صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد.