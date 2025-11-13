خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور:

انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن/ دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است

انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن/ دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است
کد خبر : 1713753
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: انسجام اجتماعی، دیواره حفاظت از وطن است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، علی ربیعی در نشست با اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مدنی استان اردبیل اظهار کرد: توسعه اجتماعی زیربنای تمامی مسائل کشور است و بدون توجه به ذی‌نفعان اجتماعی، مشکلات مختلف حل نخواهد شد.

وی افزود: انسجام اجتماعی یک مسأله ملی و امنیتی و دیوار بزرگ مقاومت وطنی در برابر دشمنان است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تغییر ذهنیت نسبت به نهادهای مدنی بیان کرد: تشکل‌های اجتماعی باید به ظرفیت بزرگ داخلی تبدیل شود.

ربیعی میزان اخلاقی و انسانی بودن جامعه را متناسب با تلاش آن برای گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم برنامه‌هایی از جمله تدوین برنامه هم‌افزایی خیرین و اجرای برنامه تاب‌آوری اجتماعی را در دستور کار دارد.

وی نهادهای مدنی را عامل وفاق اجتماعی دانست و بر تسریع شبکه‌سازی و هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد.

ربیعی گفت : دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است و این خصیصه باید در همه سطوح برنامه‌ریزی‌ها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد تسری یابد.

وی با بیان اینکه مشکلات و مطالبات سازمان‌های مردم نهاد احصا و به شخص رئیس‌جمهور منتقل می‌شود، اظهار کرد: رویکرد وفاق در شرایط فعلی کشور یک نظریه و همچنین روش حل مساله است که می‌تواند در هم‌افزایی و نقش‌آفرینی موثر نهادهای مدنی در حل مسائل مبتلابه جامعه نیز راهگشا باشد.

ربیعی ادامه داد: موضوعات اجتماعی امروز زیربنای بسیاری از مسائل کشور است و به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط دارد بنابراین مسائل اجتماعی نه‌ تنها مهم‌ هستند بلکه باید به موتور مقاومت و پویایی جامعه تبدیل شوند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به گونه‌های مختلف خیرجمعی، بر تسهیل صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ