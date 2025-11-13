خبرگزاری کار ایران
محسنی اژه‌ای در دیدار با آیت الله سبحانی:

دستگاه قضا از تولید ثروت حمایت می‌کند

رییس قوه قضاییه گفت: برای تولید ثروت، تمام قد از بخش خصوصی و دولتی حمایت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با آیت الله سبحانی به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و در برخی مواقع ناممکن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ بنابراین در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاری‌هایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینان را مُکدر و مُتأذی می‌کند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیه‌های مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاری‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

 

