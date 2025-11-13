خبرگزاری کار ایران
قالیباف:

با نگاه جهادی می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی را حل کرد

با نگاه جهادی می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی را حل کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با نگاه و فرهنگ جهادی می‌توان بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی پیگیری و حل کرد.

به گزارش ایلنا محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ( پنجشنبه ۲۲ آبان) در همایش تجلیل از برگزیدگان رویداد ملی جایزه امیر ( جوانان اثرگذار اجتماعی) با تأکید بر اهمیت نگاه جهادی در حل مسائل کشور گفت: این موفقیت‌ها بدون عنایت حضرت حق امکان‌پذیر نیست و این باور قلبی ماست.

وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ جهادی در رفع آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: با نگاه و فرهنگ جهادی می‌توان بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی  پیگیری و حل کرد. کار جهادی شجاعت فکری و تحول در تصمیم‌گیری به همراه دارد و افرادی که با روحیه جهادی فعالیت می‌کنند، قطعاً تحول‌آفرین خواهند بود. 

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محال است فردی کار جهادی انجام دهد و نسبت به دیگرانی که چنین نگاهی ندارند، تحول‌آفرین نباشد. چراکه انسان جهادی هرگز در بند امکانات نیست و محدودیت‌های مادی او را متوقف نمی‌کند. 

قالیباف در ادامه با انتقاد از نگاه صرفاً مادی در برنامه‌ریزی‌ها اظهار داشت: در روش‌های رایج برنامه‌ریزی، به ما می‌گویند ابتدا بگو چه داری تا بگوییم چه می‌توانی بکنی؛ در حالی‌که این نگاه صرفاً مادی است و امکانات را محدود به پول و تجهیزات می‌داند. 

وی افزود: اما فرد جهادی چنین نمی‌اندیشد، او ابتدا وظیفه خود و هدف نهایی را شناسایی می‌کند و یقین دارد اگر مأموریتش را درست تشخیص دهد، هیچ کمبودی در برابر اراده انسانی مصمم و جهادی توان ایستادگی نخواهد داشت و همه عوامل و امکانات در مسیر تحقق هدف قرار خواهند گرفت. 

 

