دادستان عمومی و انقلاب شوشتر خبرداد؛
رفع تصرف ۷۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون
دادستان عمومی و انقلاب شوشتر گفت: ۷۶ هکتار از اراضی ملی بستر رودخانه کارون در محدوده منطقه شطیط رفع تصرف شد.
به گزارش ایلنا، امین ملکشاهی دادستان عمومی و انقلاب شوشترگفت: با اعلام امور آب منطقه شمال مبنی بر ایجاد پل لولهای در بستر رودخانه و تصرف اراضی ملی در منطقه شطیط با همکاری نیروی انتظامی و اعزام ادوات سنگین توسط دستگاههای متولی ضمن تخریب سازه غیر مجاز ایجاد شده ۷۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون رفع تصرف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر افزود: صیانت از اراضی ملی و برخورد با متصرفان غیرمجاز، از اولویتهای دستگاه قضایی است و اقدامات قانونی در این زمینه با قاطعیت ادامه خواهد داشت.