ایت الله سبحانی در دیدار با رییس عدلیه:
قوه قضاییه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است/ مادامیکه برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد
رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به شهر قم گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویتدار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیتالله سبحانی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، حضرت آیتالله سبحانی از مراجع معظم تقلید بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامهها تأکید کرد و گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطهای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.
آیتالله سبحانی همچنین در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: چنانچه تولید و بخش خصوصی در کشور قوت و قدرت نگیرد، بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف همچنان حل نخواهند شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است، گفت: کسانیکه با این واگذاریها، منافعشان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاهنمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند؛ دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونهای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.
آیتالله سبحانی با بیان اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدیگری پرهیز داشته باشد و کارها را به مردم بسپارد، گفت: مادامیکه برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در جریان این دیدار، با اشاره به مرقومه اخیر آیتالله سبحانی در باب مقوله مهریه، توضیحات و تقریراتی در این فقره، به محضر این مرجع تقلید، بیان داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، تصریح کرد: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده کنیم و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در راستای سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج میشود؛ لهذا ضروری است حوزههای علمیه و نخبگان این حوزهها، در فقره مورد اشاره ، ورود مجدانهتری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاریهای اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاریهایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی میکند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیههای مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاریها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
قاضیالقضات در ادامه به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویتدار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ فلذا در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.