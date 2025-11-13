شهدا الگوی همه جوانان ما هستند

به گزارش ایلنا،سردار سرتیپ علی فدوی، در مراسم گرامیداشت شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت گرامیداشت چهاردهمین سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید طهرانی مقدم، برگزار شده بود بیان کرد: به برکت امیرالمؤمنین و به تاسی از امام اول شیعیان خیل بیشماری از دلدادگان اسلام و انقلاب اسلامی این جمله را فرمودند که ما هم‌منتظر شهادت هستیم. وقتی نگاه می کنیم بزرگانی شهید شدند اما در طول انقلاب تعداد افرادی که آماده شهادت هستند هر روز بیشتر می شود. این مکتب هر روز دلدادگان بیشتری دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: در ۶۰ سال پیش که امام خمینی (ره) نهضت اسلامی را شروع کرد، هر روز بر دلدادگان او افزوده شده است. آنچه که امام ۶۰ سال پیش راجب ظلم آمریکا و شیطان بزرگ سخن گفت؛ در طول این سال ها شیطان بودن آمریکا برای همه اثبات شد و جنایت ها رژیم صهیونیستی در طول این ایام برای همه آشکار شد. این روند با سرعت پیش می رود و وعده خدا تحقق می یابد که حکومت اسلامی بر همه جهان گسترده می شود و صاحب اصلی انقلاب اسلامی پرچم را به دست خواهد گرفت و همه دنیا شیرینی حکومت اسلامی را خواهند چشید. خوشا به حال جوانمردان که در این روند نقش ایفا کردند به خصوص در انقلاب اسلامی که نقش بالایی داشتند و به ویژه شهدایی که در این راه عاقبت بخیری کامل خود را رقم زدند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: در جنگ تحمیلی دوران دفاع مقدس استثنا فقط یک کشور دنباله رو آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود که آن کشور سوریه بود، اما در جنگ ۱۲ روزه این استثنا هم نبود.‌ همه کسانی که می توانستند و سری در سرها بودند دنباله رو آنان بودند؛ اما خدا به وعده خود عمل کرد و برای ملتی که به تکالیف خود عمل کرد دوباره پیروزی برای انقلاب اسلامی رقم زد. ما تکلیف داریم که به وظایف خود مقید بوده و عمل کنیم. در این راه اگر شهادتی به عمل آمد خیلی خوب است. در وعده خدا تخلفی نیست. در تحقق همه وعده های خدا شرط وجود دارد. دلدادگان انقلاب به تکالیف خود عمل کردند. مراقبت و مواظبت دائمی داشتند تا به تکالیف خود عمل کنند.

وی افزود: خدا را شکر اگر تا صبح بایستیم و از کسانی که از لحظه پاسداری مراقب بودند به تکالیف خود عمل کنند، تمام نمی شود. یک تکلیفی که برای پاسداران به صورت مشخص تعریف شده است بالا بردن توان و قوه است. این روند ادامه دارد. مردم زمانی که می بینند این تکلیف جلوه پیدا می کند مانند جنگ ۱۲ روزه دل گرم می شوند. همه عالم در جنگ ۱۲ روزه پای کار آمدند اما شکست خوردند. چراکه ما به تکالیف خود عمل کردیم و خداوند به وعده خود عمل کرد. وقتی به تکالیف عمل شود خداوند نیز به وعده خود عمل می کند. بیش از ۴۷ سال و ۹ ماه است که این را ما خودمان می بینیم. در وسط میدان بودیم و با چشمان خود لمس کردیم که وعده خدا حق است و تخلفی نمی شود. اگر به تکالیف خود انسان ها عمل کنند وعده خدا تحقق پیدا می کند.

سردار فدوی خاطر نشان کرد: همه خبیث های عالم علی رغم همه تلاش هایی که در طول این سال داشتند حتی نتوانستند یک پیروزی به دست آورند. ما چون وسط میدان هستیم عظمت آن را درک نمی کنیم. کسی می فهمد که از بیرون نگاه کند. این چه قدرتی است که ۴۷ سال ۹ ماه در برابر تمام زورگویان دنیا ایستاده اند اما به اعتراف خود آنان یک پیروزی هم به دست نیاوردند؟ وزیر خزانه داری آمریکا صراحتا به این موضوع اذعان کرد که ما در طول ۴۰ سال هیچ پیروزی به دست نیاوردیم. این مثال را زدم چراکه وزیر خزانه داری نقش موثری در این جنگ اقتصادی دارد که علیه ما راه انداخته اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، بیان کرد: خداوند نتیجه را مشخص می کند. وقتی خدا بهترین نتیجه را مشخص می کند که ما به تکالیف خود عمل کرده باشیم. خداروشکر عزیزانی که امروز به یاد آنان در اینجا جمع شده ایم، شهید حاجی زاده، طهرانی مقدم، شهید باقری و سایر شهید ها بر این تکلیف یعنی بالا بردن قوه و توان انقلاب اسلامی به صورت موکد کار کردند و حتی یک ۲۴ ساعت را از دست نداده و نمی دهند. این روند مستمر ادامه داشته و خواهد داشت. ما یک لحظه هم از دست نمی دهیم برای اینکه به این توان دائم اضافه کنیم. شیطان بزرگ و کنگره او وسیله ای که در این نیرو ساخته شد بردند و به دنیا معرفی کردند که این پهپاد بهترین پهپاد عالم است. این روند ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه روند قوی شدن ادامه دارد، تصریح کرد: این برادرانی که سال ها رفیق ما بودند و در کنار آنان زندگی کردیم. مبارزه کردیم. تفریح کردیم و مبارزه پرداختیم؛ تمام وجود خود را در راه پاسداری از انقلاب اسلامی صرف کردند. وعده خدا حق است و در وعده خدا تخلفی نیست. ما باور داریم که قسمت کم کار را خدا به ما واگذار کرده است و قسمت اعظم کار را خدا انجام‌می دهد.‌پیروزی و نتایج کار را خدا برای ما حاصل می کند. این باور یاور ما هست.

وی افزود: شهید طهرانی مقدم موشکی ساخت که تمام هم و غم ابرقدرت های دنیا که خیلی زودتر ساخت موشک را آغاز کرده بودند، موشک های جمهوری اسلامی ایران شد.‌خداوند در دل دشمنان چنان رعبی ایجاد می کند که تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا بر روی این روند قوی شدن تاثیر بگذارند. چه در عرصه نظامی که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم و چه در عرصه سیاسی که تمام شروط خود را حول این محور تنظیم می کنند. شهدا پشتیبان بزرگ ما هستند. شهدا الگوی همه جوانان ما هستند که بدانند ما می توانیم. اگر پای کار برویم خداوند عنایت می کند و می توانیم. همان طور که تا حالا خداوند عنایت کرده است و بهترین نتایج را رقم برای ما رقم زده است.

