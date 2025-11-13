خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ نصیرزاده مطرح کرد:

تحقق بیشتر احکام برنامه هفتم با تکرار روند نظارتی مجلس در سال‌های آینده

تحقق بیشتر احکام برنامه هفتم با تکرار روند نظارتی مجلس در سال‌های آینده
کد خبر : 1713511
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه اقدام نظارتی مجلس در بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم بسیار ارزشمند است، گفت: تکرار این روند نظارتی در سال‌های آینده قطعاً به بهبود وضعیت اجرا و تحقق بیشتر احکام برنامه کمک خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، ، با اشاره به بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این اقدام برای نخستین بار به این شکل برگزار شد و بسیار ارزشمند است، چرا که هر مسئول و مجری وقتی احساس کند نظارت وجود دارد، عملکرد بهتری خواهد داشت.

وی افزود: مجلس کار خوبی را آغاز کرد و پژوهش‌های مفیدی در این زمینه انجام داده است. بخش‌های مختلف نیز گزارش‌های خود را ارائه دادند، البته پیش از برگزاری نشست علنی، کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌های لازم را انجام دادند.

امیر نصیرزاده تأکید کرد: این اقدامات منجر به شناسایی ضعف‌ها و کمبودها می‌شود و به مجلس کمک می‌کند تا بداند در چه بخش‌هایی باید به دولت یاری برساند. هرچند نواقصی در نحوه اجرا وجود داشت، اما با تکرار این روند نظارتی در سال‌های آینده قطعاً شاهد بهبود وضعیت اجرا و تحقق بیشتر احکام برنامه خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ