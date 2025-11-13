به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، ، با اشاره به بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این اقدام برای نخستین بار به این شکل برگزار شد و بسیار ارزشمند است، چرا که هر مسئول و مجری وقتی احساس کند نظارت وجود دارد، عملکرد بهتری خواهد داشت.

وی افزود: مجلس کار خوبی را آغاز کرد و پژوهش‌های مفیدی در این زمینه انجام داده است. بخش‌های مختلف نیز گزارش‌های خود را ارائه دادند، البته پیش از برگزاری نشست علنی، کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌های لازم را انجام دادند.

امیر نصیرزاده تأکید کرد: این اقدامات منجر به شناسایی ضعف‌ها و کمبودها می‌شود و به مجلس کمک می‌کند تا بداند در چه بخش‌هایی باید به دولت یاری برساند. هرچند نواقصی در نحوه اجرا وجود داشت، اما با تکرار این روند نظارتی در سال‌های آینده قطعاً شاهد بهبود وضعیت اجرا و تحقق بیشتر احکام برنامه خواهیم بود.

