وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی در این گفت‌وگو، با اشاره به درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر اهمیت برقراری صلح و آرامش در منطقه تاکید کرد و خواستار تقویت گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه شد.

 وزیر امور خارجه کشورمان خواستار تداوم رایزنی‌های دو کشور با دیگر کشورهای منطقه برای بررسی راه‌های دستیابی به صلح و ثبات شد.

عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای امنیت در خصوص فلسطین، و ارائه پیش نویس قطعنامه ای که منجر به نصب قیمومیت بین المللی برای مردم غزه و فلسطین می شود، گفت چنین طرح‌هایی با اصول استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مغایرت دارد و نمی‌تواند منجر به موفقیت گردد.

سرگئی لاوروف ضمن استقبال از این تماس تلفنی، آمادگی مسکو را برای ادامه رایزنی‌های دوجانبه و مشورت های منطقه ای اعلام و بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه برای حفظ امنیت جمعی تأکید کرد.

دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام، درباره همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر کرده و بر تداوم هماهنگی و همکاری میان تهران، مسکو و پکن در این زمینه تأکید کردند.

