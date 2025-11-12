وزیر امور خارجه کشورمان خواستار تداوم رایزنی‌های دو کشور با دیگر کشورهای منطقه برای بررسی راه‌های دستیابی به صلح و ثبات شد.

عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای امنیت در خصوص فلسطین، و ارائه پیش نویس قطعنامه ای که منجر به نصب قیمومیت بین المللی برای مردم غزه و فلسطین می شود، گفت چنین طرح‌هایی با اصول استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مغایرت دارد و نمی‌تواند منجر به موفقیت گردد.

سرگئی لاوروف ضمن استقبال از این تماس تلفنی، آمادگی مسکو را برای ادامه رایزنی‌های دوجانبه و مشورت های منطقه ای اعلام و بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه برای حفظ امنیت جمعی تأکید کرد.

دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام، درباره همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر کرده و بر تداوم هماهنگی و همکاری میان تهران، مسکو و پکن در این زمینه تأکید کردند.