وی تأکید کرد: در مرزهایی که دیگر نیازی به گسترش زیرساخت ندارد، ارتقای کیفیت این امکانات در دستور کار کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین و به‌ویژه استانداری‌های مرزی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از مردمی‌تر کردن مراسم اربعین نیز خبر داد و گفت: هر دستگاهی که پیشنهاد مصداقی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در اربعین امام حسین (ع) دارد، ارائه کند؛ ستاد مرکزی با نظر مثبت این پیشنهادها را بررسی و اجرا خواهد کرد.

تقویت دیپلماسی اربعین، به‌ویژه با طرف عراقی، از دیگر محورهای نشست بود؛ پورجمشیدیان در این زمینه عنوان کرد: دیپلماسی اربعین در سال‌های گذشته تأثیر مثبتی داشته و در دستور کار ستاد مرکزی قرار گرفت تا اربعین سال آینده از هر جهت وضعیت بهتری برای زائران امام حسین (ع) در ایران و عراق فراهم کنیم.