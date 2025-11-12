خبرگزاری کار ایران
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده

قائم مقام وزیر کشور در یکصد و چهلمین نشست ستاد مرکزی اربعین بر تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و مشارکت های مردمی در برگزاری مراسم اربعین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور در یکصد و چهلمین نشست ستاد مرکزی اربعین با اشاره به گزارش‌های مثبت درباره اقدامات زیرساختی در استان‌ها با بیان اینکه «کارهای زیرساختی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد»، اظهار کرد: زیرساخت‌های ایجادشده در مناطق مرزی باید در طول سال نیز برای مرزنشینان، تردد مرزی و زائرانی که در ایام غیر اربعین سفر می‌کنند، قابل استفاده باشد.

وی تأکید کرد: در مرزهایی که دیگر نیازی به گسترش زیرساخت ندارد، ارتقای کیفیت این امکانات در دستور کار کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین و به‌ویژه استانداری‌های مرزی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از مردمی‌تر کردن مراسم اربعین نیز خبر داد و گفت: هر دستگاهی که پیشنهاد مصداقی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در اربعین امام حسین (ع) دارد، ارائه کند؛ ستاد مرکزی با نظر مثبت این پیشنهادها را بررسی و اجرا خواهد کرد.

تقویت دیپلماسی اربعین، به‌ویژه با طرف عراقی، از دیگر محورهای نشست بود؛ پورجمشیدیان در این زمینه عنوان کرد: دیپلماسی اربعین در سال‌های گذشته تأثیر مثبتی داشته و در دستور کار ستاد مرکزی قرار گرفت تا اربعین سال آینده از هر جهت وضعیت بهتری برای زائران امام حسین (ع) در ایران و عراق فراهم کنیم.

 

