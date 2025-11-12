خبرگزاری کار ایران
به میزبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد؛

نهمین کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی و مدیریت زنجیره تأمین نیروهای مسلح

نهمین کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی و مدیریت زنجیره تأمین نیروهای مسلح
نهمین کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی و مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی هوشمند، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان نظامی و متخصصان حوزه پشتیبانی به میزبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نهمین کنفرانس بین المللی پشتیبانی با هدف بررسی و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف پشتیبانی و مدیریت زنجیره تأمین در نیروهای مسلح، برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار حسنعلی تاجیک رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، در این کنفرانس با اشاره به اهمیت پشتیبانی و آمادگی در نیروهای مسلح، گفت: پشتیبانی به عنوان یک علم و هنر، نقش حیاتی در موفقیت و کارایی نیروهای مسلح ایفا می‌کند و با مدیریت مؤثر پشتیبانی است که نیروها می‌توانند به بهبود کیفیت رزم و آموزش، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ذخیره کافی از امکانات و تجهیزات داشته باشیم، اما برنامه‌ای منسجم و کارآمد برای نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها نداشته باشیم، در زمان نیاز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

نهمین کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی و مدیریت زنجیره تأمین، بستری علمی برای ارتقای دانش و مهارت‌های مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی هوشمند در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرد

