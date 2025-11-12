خبرگزاری کار ایران
«اعتدال و توسعه» برای حضور موثر در انتخابات شوراها آماده می‌شود

قائم مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه از آماده شدن این حزب برای برای حضور موثر در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمود واعظی قائم مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«حضور پررنگ مردم در انتخابات،تنها یک ضرورت سیاسی نیست؛ تضمین «امنیت ملّی» است. راه اعتدال، گفت‌وگو به‌جای تقابل و عمل به‌جای شعار است.

«حزب اعتدال و توسعه» برای حضور مؤثر در انتخابات شوراها آماده می‌شود.

راه ما روشن است؛ تقویت امید، گفت‌وگو به‌جای تقابل و مشارکت برای آینده ایران.»

 

