به گزارش ایلنا، محمود واعظی قائم مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«حضور پررنگ مردم در انتخابات،تنها یک ضرورت سیاسی نیست؛ تضمین «امنیت ملّی» است. راه اعتدال، گفت‌وگو به‌جای تقابل و عمل به‌جای شعار است.

«حزب اعتدال و توسعه» برای حضور مؤثر در انتخابات شوراها آماده می‌شود.

راه ما روشن است؛ تقویت امید، گفت‌وگو به‌جای تقابل و مشارکت برای آینده ایران.»

انتهای پیام/