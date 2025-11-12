دستیار اجتماعی رئیسجمهور:
فرسایشِ اعتماد، خطرناکتر از شاخصهای اقتصادی است
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«فرسایشِ اعتماد، خطرناکتر از شاخصهای اقتصادی است.»
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام علی ربیعی به این شرح است:
«فرسایشِ اعتماد، خطرناکتر از شاخصهای اقتصادی است. جامعهای که در آن اعتماد در اشکال مختلف، وضعیت مناسبی داشته باشد، قادر است با ترمیم روابط بیننهادی، ظرفیت نارساییهای عرصههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را بازسازی کند.»