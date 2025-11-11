دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با وزیر امور خارجه کشورمان

در این دیدار، وزیر امور خارجه با اشاره به روابط طولانی و دوستانه ایران-فیلیپین، برگزاری منظم مشورت‌های سیاسی و نیز کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را زمینه‌ساز گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین دانست.

معاون وزیر امور خارجه فیلیپین با ارائه گزارشی از مذاکرات سازنده خود با همتای ایرانی، بر عزم و اراده مقام‌های کشورش برای توسعه و گسترش مناسبات با ایران تأکید کرد.