دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با وزیر امور خارجه کشورمان
معاون وزیر امور خارجه فیلیپین که به منظور شرکت در هشتمین نشست کمیته مشترک مشورتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فیلیپین به تهران سفر کرده است، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «هررا لیم» معاون وزیر امور خارجه فیلیپین که به منظور شرکت در هشتمین نشست کمیته مشترک مشورتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فیلیپین به تهران سفر کرده است، عصر امروز سهشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
در این دیدار، وزیر امور خارجه با اشاره به روابط طولانی و دوستانه ایران-فیلیپین، برگزاری منظم مشورتهای سیاسی و نیز کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را زمینهساز گسترش روابط دوجانبه در زمینههای مختلف مورد علاقه طرفین دانست.
معاون وزیر امور خارجه فیلیپین با ارائه گزارشی از مذاکرات سازنده خود با همتای ایرانی، بر عزم و اراده مقامهای کشورش برای توسعه و گسترش مناسبات با ایران تأکید کرد.