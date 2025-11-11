خبرگزاری کار ایران
محکومیت اقدام تروریستی در پاکستان

محکومیت اقدام تروریستی در پاکستان
کد خبر : 1712886
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدای از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدای از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به‌ویژه خانواده جان‌باختگان، از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر ضرورت مقابله و ریشه‌کن‌کردن پدیده زشت تروریسم، از جمله از طریق تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تاکید کرد.

