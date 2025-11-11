خبرگزاری کار ایران
در دیدار با استاندار یزد مطرح شد؛

تأکید وزیر امور خارجه بر احصاء ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی استان یزد

وزیر امور خارجه در دیدار با استاندار یزد با اشاره به اهمیت این استان به‌عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی-فرهنگی، اقتصادی-صنعتی و گردشگری کشور، تاکید کرد که وزارت امور خارجه از هیچگونه مساعدتی در راستای شناسایی ظرفیت‌های این استان در جهت تقویت تعاملات و تبادلات اقتصادی کشورمان با سایر کشورها دریغ می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا بابایی دره استاندار یزد امروز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، استاندار یزد ضمن تبیین جایگاه یزد به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی از جمله صنعت، معدن، صنایع دستی و گردشگری و خدمات، گزارشی از ظرفیت‌های استان یزد برای گسترش مرا‌ودات اقتصادی و تجاری با سایر کشورها ارائه کرد.

استاندار یزد همچنین با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد یزد به‌عنوان اولین شهر تاریخی ایرانی ثبت شده در یونسکو و وجود جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری و طبیعی در سطح استان و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، بر آمادگی این استان جهت میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

استاندار یزد همچنین ضمن تقدیر از وزارت امور خارجه برای پیش‌برد ابتکار دیپلماسی استانی به منظور گسترش بهره‌برداری از ظرفیت‌های همه استان‌ها جهت بهبود تعاملات اقتصادی خارجی کشور، تصریح کرد که استان یزد نیز آماده همکاری و میزبانی در این زمینه است.

وزیر امور خارجه ضمن تشکر از استاندار یزد و با اشاره به اهمیت این استان به‌عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی-فرهنگی، اقتصادی-صنعتی و گردشگری کشور، تاکید کرد که وزارت امور خارجه از هیچگونه مساعدتی در راستای شناسایی ظرفیت‌های این استان در جهت تقویت تعاملات و تبادلات اقتصادی کشورمان با سایر کشورها دریغ می‌کند.

 

