خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد؛

اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران

اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران
کد خبر : 1712855
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در دیدار رایزنان مطبوعاتی و کارشناسان دیپلماسی عمومی سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران، بر اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه میزبان رایزنان مطبوعاتی و کارشناسان دیپلماسی عمومی سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این نشست ضمن تبیین مسئولیت‌ها و فعالیت‌های مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را تشریح کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت گسترش ارتباطات رسانه‌ای بین‌ کشورها، آمادگی مرکز دیپلماسی عمومی را برای تسهیل مبادلات رسانه‌ای و تبادل هیات‌های رسانه‌ای اعلام کرد.

بقایی همچنین مواضع کشورمان در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح کرد و بر اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران تاکید کرد.

در ادامه وابستگان مطبوعاتی سفارت‌خانه‌های خارجی با استقبال از برگزاری نشست‌های منظم با سخنگوی وزارت امور خارجه، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در زمینه تقویت تعاملات در حوزه‌های رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی مطرح کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ