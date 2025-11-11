تیزپروازان نیروی هوایی با همه وجود به میدان آمدند

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» در گفت‌وگوی تلویزیونی، با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه ایران گفت: ناتو، بلوک غرب، آمریکا و متأسفانه برخی کشور‌هایی که واقعاً دست‌نشانده اسرائیل و آمریکا هستند، در این حمله کمک کردند و این رویداد صورت گرفت.

امیر سرتیپ واحدی افزود: هواپیما‌های رژیم صهیونیستی برای پیمودن چنین مسافتی و رسیدن به اهداف خود، نیاز به سوخت‌گیری در مسیر رفت و برگشت داشتند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با توجه به اطلاعات در اختیار ما، تعداد هواپیما‌های سوخت‌رسان این رژیم محدود بوده و طبق گفته‌ها، بین پنج تا هفت فروند است. پیش‌بینی ما با توجه به تعداد هواپیماها، شاید بالای ۳۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان در این حمله شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس اظهارات خودشان، سال‌ها روی ابعاد اطلاعاتی این حمله کار کرده بودند و متأسفانه در نتیجه این حمله ناجوانمردانه، تعدادی از فرماندهان بی‌نظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

امیر سرتیپ واحدی با بیان اینکه خلبانان، عقابان تیزپرواز نیروی هوایی، خلبانان جوان و کارکنان فنی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تمام وجود به میدان آمدند و ماموریت واگذاری را انجام دادند، تاکید کرد: ما می‌دانیم هواپیما‌های روبه‌روی ما، هواپیما‌های بسیار مدرن و پیشرفته روز دنیاست، این اعتقاد قلبی و ایمان به کشور و ایمان به رهبری بود که در وجود کارکنان نیروی هوایی، اعم از خلبانان و فنی‌ها وجود داشت.

وی افزود: چرا فنی‌ها را می‌گویم؛ ما پایگاه‌هایی داشتیم که تعداد کمی پرواز مشخص برای آن‌ها تعریف می‌کنیم، شاید در شبی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که پنج برابر توان پروازی این پایگاه‌ها، هواپیما‌های شکاری را آماده و عقابان تیزپرواز نیروی هوایی با آن‌ها پرواز کردند و با ایمان و با قدرت به دسته چهار یا پنج‌فروندی، دشمن حمله کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، نیروی هوایی الهی با قدرت پای کار بود و تمامی هواپیما‌های آماده ما در تمامی پایگاه‌ها آماده پرواز‌های اسکرَمبل، کَپ (CAP) و شناسایی بودند.