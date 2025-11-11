خبرگزاری کار ایران
شبکه ضدامنیتی آمریکایی اسرائیلی، متلاشی شد
کد خبر : 1712853
سازمان اطلاعات س‍پاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی و انهدام یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور که بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:


بسمه‌تعالی


به اطلاع مردم شریف ایران می رساند طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور شناسایی و بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید.

رژیم صهیونی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست و نقشه های خود را به سمت و سوی برهم‌زدن امنیت عمومی برده است تا شاید به خیال خود بتواند شکست مفتضحانه در عرصه نظامی را جبران کند. 

این رژیم در این راستا شبکه ای از عناصر فریب خورده و وطن فروش، برای بر هم زدن امنیت کشور در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ را ایجاد کرده بود. که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

این عملیات به صورت هماهنگ در تعدادی از استان ها انجام شده و طی آن سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.

گزارشات و اطلاعات تکمیلی پیرامون این شبکه متعاقبا به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

انتهای پیام/
