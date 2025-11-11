خبرگزاری کار ایران
موافقت مجمع تشخیص با «اصلاح قانون بانک مرکزی»

موافقت مجمع تشخیص با «اصلاح قانون بانک مرکزی»
کد خبر : 1712852
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» در زمینه واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را بررسی کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع درباره لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد.

پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

همچنین مصوبه اصلاحی مجلس برای «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» بررسی و نظر کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در این زمینه ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانستند و این مصوبه برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی» در بخش «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» را بررسی کردند که ادامه آن، به جلسه فوق‌العاده آتی هیئت عالی موکول شد.

