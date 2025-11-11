موافقت مجمع تشخیص با «اصلاح قانون بانک مرکزی»

پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

همچنین مصوبه اصلاحی مجلس برای «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» بررسی و نظر کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در این زمینه ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانستند و این مصوبه برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی» در بخش «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» را بررسی کردند که ادامه آن، به جلسه فوق‌العاده آتی هیئت عالی موکول شد.