موافقت مجمع تشخیص با «اصلاح قانون بانک مرکزی»
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» در زمینه واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را بررسی کرد و آن را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به ریاست آیتالله آملی لاریجانی با حضور نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع درباره لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد.
پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
همچنین مصوبه اصلاحی مجلس برای «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» بررسی و نظر کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در این زمینه ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاستهای کلی قانونگذاری دانستند و این مصوبه برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه «نقشه راه نظارت بر سیاستهای کلی» در بخش «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» را بررسی کردند که ادامه آن، به جلسه فوقالعاده آتی هیئت عالی موکول شد.