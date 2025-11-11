خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1712840
لینک کوتاه کپی شد.

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هند پیش از عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حمید احمدیه سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هند پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و کنسولی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ