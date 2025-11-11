دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حمید احمدیه سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هند پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.