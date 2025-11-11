به گزارش ایلنا، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست کمیته پدافند غیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با قدردانی از عملکرد درخشان این مجموعه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر ضرورت تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی انرژی و اجرای کامل الزامات پدافند غیرعامل در صنعت نفت تأکید کرد.

سردار جلالی همچنین از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد و افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی در این نبرد نابرابر با حفظ پایداری تولید گاز و محصولات جانبی، عملکردی مثال‌زدنی از خود به نمایش گذاشت. این دستاورد بزرگ، نمادی از رشادت، تخصص و عزم راسخ کارکنان و متخصصان این مجموعه در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت اساسی کشور در جنگ تحمیلی اخیر، توانمندی‌های پدافند غیرعامل در نیرو‌های مسلح و بخش‌های صنعتی بود، افزود:بررسی تهدیدات، تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی برای تأسیسات انرژی، اقدامات پیشگیرانه سایبری و الکترونیکی و صیانت از منابع انسانی، باید به‌عنوان راهبردی کلیدی در فعالیت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اهمیت ارتقای تاب‌آوری و مصونیت زیرساخت‌های حیاتی حوزه انرژی تأکید کرد و گفت:اشتباه راهبردی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نادیده گرفتن قدرت همبستگی مردم و کارکنان صنعت نفت بود. همین اتحاد و همدلی، عامل اصلی شکست دشمن شد. امروز نیز باید با هوشیاری و آمادگی کامل، اجرای الزامات پدافند غیرعامل را در تمام دستگاه‌ها دنبال کنیم.

سردار جلالی با اشاره به برخی آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده در زیرساخت‌های انرژی افزود: زمانی که تهدیدات را با وضع موجود می‌سنجیم، نیاز به اصلاح الگوی توسعه در برخی حوزه‌ها مشهود است. ارتقای آمادگی ملی، تمرین، ارزیابی و اصلاح مستمر باید به چرخه‌ای دائمی در ساختار پدافند غیرعامل کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور گفت: این کمیته دستورالعمل‌های جامعی در زمینه شناسایی سناریوها، تهدیدات و ریسک‌های احتمالی تدوین کرده و راهکار‌های کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری را به‌روشنی مشخص نموده است. شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید اجرای دقیق این الزامات را در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود افزایش تقاضا برای انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر، به‌واسطه تلاش و مجاهدت کارکنان صنعت نفت و اجرای مدیریت هوشمندانه، حتی در مناطق سخت گذر کشور هیچ کمبودی در تأمین گاز و فرآورده‌های نفتی گزارش نشد. این موفقیت، برگ زرینی در تاریخ صنعت نفت کشور و حاصل ایثار و همت شبانه‌روزی نیرو‌های جهادی این عرصه است.

