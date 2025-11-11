فرآیند دریافت کارت شرکت در آزمون جذب عمومی منصب قضا سال ۱۴۰۴ آغاز شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، کارت شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ از امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس است.

آزمون مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ و صرفاً بصورت تستی برگزار خواهد شد.

آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است و محل برگزاری آزمون قابل تغییر نیست.

درب حوزه‌های امتحانی پس از شروع فرآیند آزمون (ساعت ۸:۰۰ صبح) بسته خواهد شد و از ورود داوطلبان ممانعت به عمل می‌آید.

آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌شود.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های کارت ورود به جلسه داوطلب وجود دارد، لازم است در بخش باجه رفع نقص پروفایل کاربری، نسبت به رفع آن اقدام و مجدداً اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه کنند.

برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار، همچنین مداد نرم مشکی و پاک‌کن الزامی است.

چنانچه کارت داوطلب فاقد عکس می‌باشد و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی مانند واضح نبودن عکس و ... است، در روز آزمون و تا نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، به نماینده مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مستقر در باجه رفع نقص (در محل حوزه برگزاری آزمون) مراجعه کنند.

امضای داوطلب بر روی کارت شرکت در آزمون می‌بایست توسط داوطلب و صرفاً در جلسه امتحان تکمیل شود.

همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی (مانند تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر، ماشین حساب و ...) و وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... در جلسه آزمون خلاف ضوابط بوده و با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بر اساس آئین‌نامه وزارت بهداشت، بخش «باجه امانات» حذف گردیده است؛ بنابراین از همراه داشتن هرگونه وسایل شخصی به جز مدارک هویتی، مداد و پاک‌کن خودداری کنید.

برای دریافت کارت ورود به جلسه در اینجا کلیک کنند.

انتهای پیام/