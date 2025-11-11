تولید اخبار کذب و جعلی علیه قوه قضاییه روندی رو به رشد دارد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «اخیرا دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است».

بلافاصله پس از طرح ادعای صورت گرفته پشت تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، مطلب بیان شده، مورد صحت‌سنجی و بررسی قرار گرفت و مشخص شد ادعای آقای رسایی مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است.

در یکی از این مصادیق، طی چند روز گذشته، فردی مدعی شد پرونده مربوط به هفت‌تپه سیر جدیدی را طی کرده و از میزان تخلف در نظر گرفته شده برای متهمان پرونده کاسته شده است.

طرح این ادعای کذب و خلاف واقع با واکنش مرکز رسانه قوه قضاییه مواجه شد و ادعای فوق‌الذکر، جعلی و از اساس خلاف واقع عنوان شد، اما فرد مدعی و منتشرکننده خبر جعلی، درصدد اصلاح و جبران مافات برنیامد.

بدون تردید، ضروری است افراد صاحب تریبون در بیان نطق‌های خود دقت بیشتری را به خرج دهند و خدای‌ناکرده بازیچه و پیش‌برنده اغراضِ جریانات آلوده به فساد و زخمی از مبارزه قاطعانه با فساد نشوند.

انتهای پیام/